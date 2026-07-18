Lepi sestri želeli karikaturo, njuna reakcija na brutalen portret neprecenljiva (VIDEO)

Karikaturist, ki redno objavlja svoja dela na družbenih omrežjih, je pred kratkim objavil posnetek nastajanja karikature, za katero sta pozirali dve sestri.

Kljub njuni lepoti je umetniku uspelo najti dovolj gradiva za karikaturo, rezultat pa je dekleti pustil brez besed in nasmejal mnoge.

Preverite, zakaj so lahko karikature včasih tudi travmatična izkušnja ...