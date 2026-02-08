  • Delo d.o.o.
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE 2026

Si s to metodo skakalci na zimskih olimpijskih igrah povečujejo spolovilo?

Trditve, da si smučarski skakalci vbrizgavajo kisli serum v genitalije, da bi umetno povečali velikost, so prijavili Svetovni protidopinški agenciji.
FOTO: Marko Djurica, Reuters
FOTO: Marko Djurica, Reuters
A. G.
 8. 2. 2026 | 12:07
3:21
A+A-

Zimske olimpijske igre v Italiji že sprožajo vrsto sporov od povečanja spolovil, prepovedanih čelad, trditvah o manipulacijah pri kvalifikacijah do ruskih hekerskih napadov. Sevda športniki, še posebej ko gre za olimpijske igre, iščejo konkurenčno prednost. Zdaj odmeva domnevni poskus, ki ga nekateri imenujejo 'mednožna vrata' – in je precej nenavaden. Ali gre za posteljne gimnastike v olimpijski vasi, so se mnogi spraševali ob novici, da naj bi si nekateri smučarski skakalci vbrizgavali kiselinski serum v genitalije. 

Po poročanju nemškega medija Bild so Svetovni protidopinški agenciji predložili trditve, da športniki to počnejo zato, da povečajo površino oblačila okoli mednožja, kar naj bi jim omogočilo večji dvig in daljše letenje v lovu na zlato medaljo. Generalni direktor Svetovne protidopinške agencije Olivier Niggli je dejal, da ni seznanjen s trditvami o tem, da bi to lahko izboljšalo rezultate. Dodal je: »Če bi se karkoli razkrilo, bi preverili vse, kar je povezano z dopinškim dejanjem. Ne obravnavamo drugih načinov za izboljšanje uspešnosti.« Pravila so poostrili, potem ko so Norvežani med svetovnim prvenstvom lani dodajali šive na mednožje svojih oblačil.

Prepoved čelad

Še ena bolj znanstvena zgodba o iskanju aerodinamične prednosti je privedla ekipo Velike Britanije na obravnavo pred Sodiščem za športne spore (CAS) v Milanu na predvečer otvoritvene slovesnosti. Britanska zveza za bob in skeleton je pritožila, da bi razveljavila prepoved novih čelad, ki naj bi kršile tekmovalna pravila zaradi nenavadne oblike, kar je tekaču v skeletonu Mattu Westonu onemogočilo uporabo čelade. Weston je med čakanjem na odločitev CAS povedal: »To je šport, ki ga osvajamo z delčki sekunde, zato kot Velika Britanija in ekipa, ki jo imam okoli sebe, nenehno inoviramo od tekme do tekme. Poskušamo potiskati meje in najti te prednosti. To je le en del inovacij, ki jih izvajamo, in mislim, da to počnemo zelo dobro.«

ZDA pa so sprožile pravne izzive, potem ko se  tekačica v skeletonu Katie Uhlaender ni uvrstila na šeste olimpijske igre. Na voljo je bilo manj kvalifikacijskih točk, potem ko je Kanada s tekme prejšnji mesec umaknila štiri tekmovalce, kar je zmanjšalo status dogodka. Vodstvo športa je priznalo, da je dogodek lahko bil videti manipulirano, a ni našlo kršitve pravil.

Hekerski napadi preprečeni

Demonstranti držijo dimne bakle med protestom. FOTO: Kevin Coombs Reuters
Demonstranti držijo dimne bakle med protestom. FOTO: Kevin Coombs Reuters

Rusija se že desetletje poskuša vrniti na olimpijske igre – vendar izgublja športne sodne spore. Najprej so jo prepovedali zaradi državnega dopinškega programa na OI v Sočiju 2014, polna invazija na Ukrajino pa je razširila izključitev ruskih ekip pod rusko zastavo in himno. Ruse so obtožili poskusov, da bi prek spletne dezinformacije in hekerskih napadov spodkopali igre. Italijanska vlada zdaj trdi, da je preprečila kibernetske napade na olimpijske spletne strani in hotele v enem od športnih centrov v Cortini d’Ampezzo, poroča Sky news.

Več iz teme

olimpijske igredopingzimske olimpijske igresmučarski skakalci
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
