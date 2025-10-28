Šimpanzi imajo radi alkohol

Motite se, če mislite, da je samo človek ljubitelj alkohola. Študija znanstvenikov z Univerze v Kaliforniji v Berkeleyju (UC Berkeley) razkriva, da odrasli šimpanzi v povprečju zaužijejo 14 gramov alkohola na dan. In sicer prek fermentiranega sadja. Takšna količina alkohola ustreza približno majhnemu pivu.

4,5 KILOGRAMA sadja pojedo na dan.

Znanstveniki so preučevali šimpanze v Ngogu, ki je del Narodnega parka Kibale v Ugandi, in v narodnem parku Taï v Slonokoščeni obali. Opazili so, da primati zaužijejo približno 4,5 kilograma sadja na dan, kar je okoli tri četrtine njihove celotne prehrane. Zanimivo pa je, da veliko tega sadja vsebuje precejšnje količine alkohola.

Aleksey Maro z Inštituta za integrativno biologijo na omenjeni univerzi je ugotovil, da naključno izbrano sadje iz vseh 20 vrst sadja, ki ga uživajo šimpanzi, vsebuje približno 0,26 odstotka alkohola. Slednji pa da tako predstavlja bistveni del prehrane šimpanzov, če seveda upoštevamo, koliko sadja pojedo na dan. Kot že rečeno, s hrano na dan zaužijejo 14 gramov čistega etanola. Kar je približno enako vsebnosti alkohola v 0,33-litrskem pivu ali dvojni merici žganja (štiri centilitre).

Naravni stik z alkoholom

Znanstveniki si še naprej belijo glavo z vprašanjem, ali so šimpanzi takšni ljubitelji alkoholnega sadja, ker ta vsebuje toliko sladkorja ali pa ga pač izbirajo naključno. Profesor integrativne biologije na Berkeleyju Robert Dudley pojasni, da je izračun 14 gramov zaužitega etanola zgolj »konzervativno ocenjena spodnja meja«, če omenjene živali zavestno izberejo prezrelo, fermentirano sadje. V tem primeru bi zelo verjetno čez dan zaužili precej več alkohola.

Privlačnost alkohola za ljudi najverjetneje izhaja iz prehranske zapuščine naših skupnih prednikov s šimpanzi.

Četudi znanstveniki pri primatih niso opazili kakšnih posebnih sprememb v njihovem vedenju zaradi zaužitega alkohola, saj je omenjena količina premajhna, bi lahko stalna raven alkohola v njihovem telesu pomagala odkriti vzroke za uživanje alkohola pri ljudeh. »Privlačnost alkohola za ljudi najverjetneje izhaja iz prehranske zapuščine naših skupnih prednikov s šimpanzi,« pravi Maro. Predvideva, da je človek, sicer bližnji sorodnik današnjih šimpanzov, povsem na začetku svojega razvoja jedel večinoma zrelo in delno fermentirano sadje. Skozi evolucijo pa se je nato naravni vsakodnevni stik z alkoholom izgubil. Nadomestil ga je namreč tisti industrijski.

Zaradi alkoholnega sadja niso nič kaj bolj veseli. FOTO: Getty images