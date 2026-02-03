Bolno do konca! Sin zapustil ženo zaradi lastne matere po priznanju o »neverjetnem seksu« z njo

Dogodek v ZDA je sprožil močne reakcije javnosti in odprl številna etična, pravna in psihološka vprašanja. Gre za moškega, ki je po tem, ko je kot odrasel človek spoznal svojo biološko mater, razvil ljubezenska čustva do nje in zaradi nje zapustil soprogo. Britanka Kim West je kot študentka v Kaliforniji, pri 19 letih, rodila sina Bena Forda in ga teden dni po rojstvu oddala v posvojitev, nato pa se vrnila v Veliko Britanijo. Več kot 30 let mati in sin nista imela nobenega stika. Situacija se je spremenila leta 2013, ko je Ben Ford, takrat poročen, in s stalnim prebivališčem v Koloradu, odločil poiskati svojo biološko mater. Ko je našel Kim West, sta si začela dopisovati in se pogovarjati po telefonu. Tisto, kar je bilo sprva videti kot poskus obnove starševskega odnosa, je kmalu zavilo v povsem drugo smer.

Leta dni kasneje sta se dogovorila za srečanje v živo, po katerem je njun odnos po njunih poznejših izjavah hitro prerasel v intimno zvezo. Ben je pozneje priznal, da ne more več biti blizu svoji soprogi Victorii, kmalu pa ji je razkril, kaj se dogaja. Nedolgo zatem je zapustil soprogo in se preselil k materi v zvezno državo Michigan. Kim West je pozneje opisovala zapleten odnos s sinovo takratno soprogo, pri čemer je omenjala občutke ljubosumja, medtem ko je Ben trdil, da je bil zakon nevzdržen zaradi njegove čustvene navezanosti na mater.

V izogib zaporu se sklicujeta na kontroverzno teorijo

Ko je zgodba prišla v javnost, je sprožila gnus, zlasti zaradi dejstva, da je sporazumni incest med odraslimi osebami kaznivo dejanje po zakonih Michigana. V primeru kazenskega pregona bi se lahko oba soočila z večletno zaporno kaznijo in vpisom kot spolna prestopnika. Kljub obsodbam sta Kim in Ben trdila, da njuna zveza ni incest v klasičnem smislu, temveč primer tako imenovane 'genetske spolne privlačnosti', sklicujoč se na kontroverzno teorijo, da lahko biološki sorodniki, ki se prvič srečajo kot odrasli, čutijo močno privlačnost zaradi zamujenega čustvenega povezovanja v otroštvu.

Strokovnjaki so to teorijo večinoma zavrnili, poudarili, da nima znanstvene utemeljitve in se pogosto uporablja kot poskus racionalizacije nesprejemljivih odnosov. Kljub temu je Kim West javno izjavila, da verjame, da sta bila usojena drug za drugega, Ben pa je trdil, da je mater nikoli ni doživljal kot mater, temveč kot partnerko, s katero po »neverjetni prvi spolni izkušnji« ni moglo biti drugače, poroča Slobodna Dalmacija.

