Širi se posnetek 18+: v navijaški evforiji razkrila preveč (VIDEO)

Med navijaško evforijo, ki spremlja svetovno prvenstvo v nogometu, je družbena omrežja preplavil posnetek dveh atraktivnih mehiških navijačic, ki sta med slavjem po zadetku svoje reprezentance nehote poskrbeli za nepričakovano pozornost. Video je v nekaj dneh zbral milijone ogledov, številni uporabniki pa so bili prepričani, da gre za prizor z letošnjega mundiala, poroča hrvaški Index.

Na posnetku navijačici v zelenih mehiških barvah navdušeno proslavljata gol. Med burnim veseljem je eni od njiju za trenutek zdrsnil zgornji del oblačila, kar ni ušlo očem spletnih uporabnikov. Posnetek se je bliskovito razširil po platformah X, TikTok in Instagram, kjer je sprožil na tisoče odzivov in komentarjev. Kmalu pa se je izkazalo, da video ni nastal na letošnjem svetovnem prvenstvu. V glavnih vlogah sta Olivia Bethel in Magaly Medina, ustvarjalki vsebin za odrasle, ki sta lani navijali za Mehiko med turnirjem Gold Cup. Zmedo je povzročila Olivia, ki je nedavno stari posnetek ponovno objavila na TikToku in ga pospremila z zapisom o »zmagovalnih vibracijah«.

Čeprav sta tudi letos spremljali uvodno zmago Mehike proti Južni Afriki, tekem nista spremljali na stadionu. Olivia si je obračun ogledala v baru, oblečena v enako navijaško opravo kot na viralnem posnetku, Magaly pa je navijaški videz dopolnila z oprijetimi kavbojkami.