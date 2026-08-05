Škandal pretresa Hrvaško! Mirno sosesko s kriki motila več tednov, gola skakala po balkonu

Družinski dopust pod splitskim Marjanom se je za 58-letnega digitalnega nomada V. H. in njegovo 44-letno ženo H. N. sprevrgel v odmeven incident, ki je razburil mirno mestno sosesko in končal na sodišču.

Soseska je bila skoraj tri tedne izpostavljena glasnemu kričanju in dretju v nemškem jeziku. Poleg tega je sosede zmotilo vedenje najemnice, ki naj bi se na balkonu, kamor sta zakonca brez dovoljenja postavila napihljiv bazen, sprehajala in kopala zgoraj brez ali celo povsem gola. Po posredovanju policije sta bila zakonca obtožena kršenja javnega reda in miru. Sodišče je moškemu izreklo 300 evrov kazni in 100 evrov sodnih stroškov, njegovi ženi pa 700 evrov kazni.

Na sodnem zaslišanju sta zakonca, ki imata štiri otroke, vse obtožbe odločno zavrnila. Trdila sta, da sta imela z lastnico veljavno dogovorjeno najemno razmerje ter da sta del najemnine poravnala z gotovino. Po njunih besedah so se težave začele, ko jim je lastnica izklopila elektriko in vodo, nato pa v njuni odsotnosti zamenjala ključavnico na vhodnih vratih, poškodovala bazen ter njune stvari vrgla na ulico. »Žena se v bazenu ni kopala gola. Na koncu smo morali v tej vročini spati v avtomobilu, ona pa nas je prijavila policiji in si vse skupaj izmislila,« je na sodišču dejal 58-letnik. Žena je dodala, da je nosila bikini, in pripomnila: »Dve leti smo živeli v Španiji, kjer je povsem običajno, da se ljudje kopajo zgoraj brez.«

Popolnoma drugačno zgodbo pa je predstavila hči lastnice hiše. Po njenih besedah najemnika od junija nista več plačevala najemnine ter ignorirala opozorila, da balkon konstrukcijsko ni primeren za težo vodnega bazena. »Niso poslušali, poleg tega pa so me sosedje opozarjali, da se gospa gola sprehaja po balkonu, se namerno obrača in provocira. Ko sem jo hotela na to opozoriti, me niso pustili v stanovanje. Noč za nočjo so razbijali in skakali. Na koncu sem jim rekla, naj le odidejo,« je pojasnila hči lastnice in potrdila, da so ključavnico zamenjali, ko družine ni bilo doma. Navedbe lastnice so potrdili tudi sosedje. Eden od njih je pred sodnikom pričal, da je obnašanje najemnice močno motilo celotno ulico: »Kopali ste se brez nedrčka, in to redno! Lahko prisežem, če je treba. Naša ulica je mirna, in če se ta družina vrne, bomo organizirali protest.«