Škandal! Rodila v prenosu v živo, direktor platforme pa ji je čestital

Svet spletnega streaminga se je v zadnjih letih močno razširil, zlasti po pandemiji. Platforma Twitch danes, leta 2025, šteje več kot 124 milijonov aktivnih uporabnikov na mesec. Toda meje tega, kar se prenaša v živo, se nenehno premikajo – in zadnji bizaren dogodek to popolnoma dokazuje.

Čeprav je Twitch že doživel številne škandale in sporne vsebine, je tokrat ena streamerka šla še korak dlje – v živo je prenašala svoj porod. Uporabnica Fandy je sporočila, da ji je počila voda, in takoj zagnala stream z naslovom »Čas je za dojenčka. Porod v živo.«.

Prenos je trajal skoraj devet ur, v nekem trenutku pa ga je spremljalo kar 29.489 gledalcev. Med porodom je Fandy dejala: »Živijo, ljudje! Novorojenček bo kmalu tu. Čakala sem ga celo večnost. Daj no, pridi že ven!«

Dogajanje spremljal tudi direktor Twitcha

Dogodek je postal še bolj neverjeten, ko se je v klepetu pojavil izvršni direktor Twitcha, Dan Clancy. Ni bil le opazovalec – osebno je čestital bodoči mami: »Fandy, želim ti vso srečo in čestitam! Vse najboljše v tej novi življenjski avanturi.«

Internet razdeljen: od šoka do podpore

Javnost se je na dogodek odzvala zmedeno in burno. Del uporabnikov ni videl nič spornega, medtem ko so drugi ostro obsodili tako Fandy kot tudi Clancyja zaradi dovoljenja za takšen prenos.

Eden izmed komentatorjev je zapisal: »Dan Clancy in vsi tam bi morali biti aretirani. Niso storili zločina, ampak takšni ljudje ne bi smeli biti del družbe.«

Drugi je dodal: »Iskreno, to je pretirano. Nekatere stvari preprosto ne sodijo v javnost. Da se direktor platforme pojavi, kot da je vse normalno – to je noro.«

Na spletu so se pojavili tudi ostri komentarji: »Kakšen star perverznež ta Dan Clancy,« so pisali nekateri.

Tudi Fandy ni ostala brez kritik: »Ne vem, morda sem preobčutljiv, a deliti tako poseben trenutek s svetom zaradi denarja – to je res žalostno.«

Kljub valovom ogorčenja pa se je našlo več podpornikov, ki so Fandy branili: »Če bi kršila pravila, ji Clancy tega ne bi dovolil. Očitno je Twitch ocenil, da je vse v redu,« poroča index.hr.

