Skočil z 11. nadstropja in pristal na peški, ne boste verjeli, kaj je sledilo

Sredi julija se je 29-letni Japonec odločil, da ima dovolj življenja in se pognal z okna na 11. nadstropju stolpnice v mestu Sakae. Kar je sledilo, pa si najbrž ni mogel predstavljati nihče. Moški je pristal na nič hudega sluteči naključni mimoidoči, 23-letni Tomoki Inaba, ki se je slučajno znašla pod stavbo. Inaba je pri tem utrpela tako hude poškodbe, da je v bolnišnici umrla, 29-letni Šinsei Taguči pa je skok preživel. Slabe tri tedne je preživel v bolnišnici, saj je pri padcu utrpel več zlomov in drugih poškodb, nato pa so odpustili, ob prihodu iz bolnišnice pa so mu policisti nadeli lisice.

Zoper njega so vložili obtožnico zaradi kaznivega dejanja »hude malomarnosti«, posledica katere je bila smrt, oče pokojne mladenke pa ga želi tožiti celo za kaznivo dejanje uboja, piše Daily Mail. Tagučija morajo najprej pregledati še psihiatri, ki bodo ocenili, ali mu njegovo psihično stanje dopušča, da lahko odgovarja za svoja dejanja, in ali se je v času, ko je skočil, zavedal svojih dejanj ter morebitnih posledic. Oče 23-letnice je ob tem dejal, da je Tagučija večkrat obiskal v zaporu, takrat na bi mu 29-letnik celo priznal, da se je zavedal, da bi lahko njegov skok koga od ljudi spodaj stal življenja, a ga to ni ustavilo, zato oče pokojne vztraja pri tem, da je šlo za uboj, storilcu pa da je treba soditi.

»Rekel mi je, da mu je žal za to, kar se je zgodilo moji hčerki, a bodimo iskreni, to lahko reče vsak,« je za lokalno televizijo povedal gospod Inaba. In dodal: »Vprašal sem ga, če drži, da je skočil kljub temu, da je vedel, da so spodaj ljudje, kljub temu, da se je zavedal, da lahko koga ubije. Odgovoril je, da to drži. Skočil je in bilo mu je vseeno, če s seboj v smrt vzame še koga. Ne morem sprejeti, da se vse skupaj pomete pod preprogo in se njegov zločin obravnava samo kot nesreča.«