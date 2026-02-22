Skrivni agent s štirimi tačkami: ne boste verjeli, kaj je ta pes odložil ob cesti … (VIDEO)

V mestu Catania na Siciliji v Italiji so mestne oblasti objavile nenavaden video nadzornih kamer, ki prikazuje majhnega psa, ki nosi vrečko smeti v gobcu in jo odloži ob cesti — kar na prvi pogled deluje skoraj simpatično, a so policisti hitro prišli do presenetljive ugotovitve. Pes naj bi bil izurjen, da sam odnaša in odloži odpadke, ker je njegov lastnik želel zaobiti nadzorne kamere in se izogniti kaznim za nezakonito odlaganje smeti. Ta domnevni »pasji kurir« je tako postal del zgodbe, ki je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih.

Snemalci so psa večkrat posneli, kako teče po ulici Via Pulacara v okrožju San Giorgio v Cataniji z vrečo odpadkov v gobcu, ki jo nato pusti ob cesti. Lokalna policija meni, da je bil pes naučen prav zaradi skrivanja nezakonitega dejanja, da bi lastnik ostal »čist«, čeprav to početje ostaja kaznivo. Občina je ob objavi fotografij in videoposnetkov jasno poudarila, da »domišljija nikoli ne more postati izgovor za nekulturo” in da je spoštovanje okolja dolžnost vseh«. Nezakonito odlaganje odpadkov je v Italiji — še zlasti na jugu, kot sta Sicilija in Kampanja — velik in težko obvladljiv problem, ki ga spremljajo visoke globe (včasih tudi do 18.000 evrov) in celo možnost kazenskega pregona za hujše primere. Lani je bilo zabeleženih več kot 9.300 prekrškov, povezanih z odpadki, kar kaže na obsežnost problema, poroča telegraf.rs.

Bizarni primeri živali, vpletenih v človeške kriminalne zgodbe

Ta nenavadni primer ni osamljen — v svetovnih medijih se občasno pojavljajo tudi drugi izvirni, morda malo bolj ekstremni ali bizarni primeri, kjer so živali skončno postale del kriminalnih dejanj ali policijskih preiskav:

Mačka kot »kurir« pri poskusu tihotapljenja v ruskem zaporu : leta 2013 so tamkajšnje oblasti prijele mačko, ki je bila videti pritrjena z mobilnimi telefoni in polnilci, ko je poskušala prečkati zaporniške ograje — domnevno kot poskus tihotapljenja v notranjost.

: leta 2013 so tamkajšnje oblasti prijele mačko, ki je bila videti pritrjena z mobilnimi telefoni in polnilci, ko je poskušala prečkati zaporniške ograje — domnevno kot poskus tihotapljenja v notranjost. Papiga, za katero so policisti »preverjali« obtožbe žaljenja starejše ženske : v Indiji je bila papiga začasno »pridržana«, potem ko je lastnik domneval, da ptica žali njegovo mater — primer, ki je postal viralna budnica o tem, kako lahko neobičajne situacije pritegnejo pozornost oblasti.

: v Indiji je bila papiga začasno »pridržana«, potem ko je lastnik domneval, da ptica žali njegovo mater — primer, ki je postal viralna budnica o tem, kako lahko neobičajne situacije pritegnejo pozornost oblasti. V Braziliji so ptice izobražene za »alarmiranje« kriminalcev: v nekaterih skupnostih so se lokalne ptice naučile opozarjati, ko se policija približa, kar je policiste pripeljalo do odkritja skladišč nezakonitih dobrin.

Čeprav te zgodbe delujejo kot nekaj iz filma ali internetnega mema, opozarjajo na neverjetne načine, kako ljudje včasih poskušajo izigrati pravila — bodisi iz lenobe, iznajdljivosti ali celo hudomušnosti. V vsakem primeru pa tudi takšne zgodbe peljejo resna sporočila o pomenu zakonitosti, zaščiti živali in varovanju okolja.

