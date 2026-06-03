Skrivnost Bermudskega trikotnika končno pojasnjena: »Vse je razložljivo ... «

Bermudski trikotnik, območje Atlantskega oceana med Florido, Bermudo in Portorikom, že desetletja vzbuja domišljijo in teorije o ladjah in letalih, ki naj bi tam izginila brez sledu. Avstralski znanstvenik Karl Kruszelnicki že dolgo poudarja, da Bermudski trikotnik ne predstavlja nobene posebne statistične anomalije. Po njegovih pojasnilih, ki jih povzemajo tudi ameriške znanstvene institucije, kot je NOAA, v tem območju ni nič več izginotij kot v kateremkoli drugem močno prometnem delu oceana. Razlaga je preprosta: gre za eno najbolj obremenjenih pomorskih in letalskih poti na svetu, kjer so nesreče pričakovane že zaradi obsega prometa, brez kakršnihkoli nenavadnih izven zemeljskih sil.

Strokovnjaki poudarjajo, da lahko večino primerov, ki so skozi zgodovino vzdrževali mit o 'trikotniku smrti', pojasnimo z zelo konkretnimi dejavniki. Med njimi so nenadne in hude vremenske spremembe, močni oceanski tokovi, zlasti Zalivski tok, ter človeške napake pri navigaciji in upravljanju plovil ali letal. V številnih primerih so igrale vlogo tudi mehanske okvare, ki so na odprtem oceanu lahko usodne. Med najbolj znanimi primeri je izginotje letalske patrulje Flight 19 leta 1945, čeprav so kasnejše analize kot vzrok izginotja pokazale kombinacijo slabega vremena in navigacijskih napak.

Nekateri raziskovalci so v preteklih letih ponudili tudi bolj dramatične razlage, kot so valovi, ki naj bi dosegali izjemne višine, spet drugi so omenjali nenavadne vremenske formacije in geološke posebnosti, vendar nobena od teh teorij ni potrdila obstoja specifičnega, izključno Bermudskemu trikotniku lastnega pojava. Znanstvena skupnost zato večinsko ostaja pri stališču, da Bermudski trikotnik ni geografsko nevaren na poseben ali nerazložljiv način. Tudi podatki organizacij, kot je NOAA, kažejo, da gre predvsem za mit, ki ga je okrepila kombinacija napačnih poročil, senzacionalističnih knjig in kulturne fascinacije nad skrivnostmi oceana.

Kljub temu pa legenda ostaja živa, saj zgodbe o izginotjih, Atlantidi ali domnevnih nadnaravnih pojavih še vedno močno privlačijo javnost. Strokovnjaki pravijo, da je prav ta mešanica dejstev, polresnic in domišljije razlog, da se mit o Bermudskem trikotniku ohranja že več kot pol stoletja.