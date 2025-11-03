Skrivnostni predmet treščil v avto, sumijo na meteorit! Pretresljivo pričanje voznika

Avstralski voznik je doživel nenavaden in skoraj neverjeten dogodek na avtocesti – skrivnostni predmet je treščil v njegov avtomobil, znanstveniki pa sumijo, da bi lahko šlo za meteorit. Če se to potrdi, bi bil to prvi zabeleženi primer na svetu, da je meteorit zadel vozilo med vožnjo.

Andrew Melville-Smith, veterinar iz Whyalle v Južni Avstraliji, je dogodek prijavil Muzeju Južne Avstralije, ki zdaj preiskuje izvor nenavadnega projektila, poroča Science Alert.

»Kot da se je steklo stopilo«

Melville-Smith je za Australian Broadcasting Corporation (ABC) povedal, da je predmet udaril v vetrobransko steklo s takšno silo, da se je zdelo, kot da se je steklo zmehčalo in delno stopilo, pri tem pa so se razširile razpoke iz točke udarca.

»Mislil sem, da smo trčili. Bilo je tako glasno, tako silovito, popolnoma nepričakovano,« je dejal. Zanimivo pa je, da je avtomobil, ki je bil po poročanju v tistem trenutku na avtopilotu, mirno nadaljeval vožnjo, kot da se ni nič zgodilo.

Znanstveniki razkrivajo ozadje

Strokovnjaki iz muzeja zdaj preučujejo vetrobransko steklo, da bi ugotovili, ali so se v njem ohranile delci skrivnostnega predmeta.

»Zelo nenavadno je, da se je steklo dejansko nekoliko stopilo – to pomeni, da je bilo v predmetu ogromno toplote,« je za ABC povedal mineralog Kieran Meaney iz muzeja.

Meteorit ali nekaj povsem drugega?

Vesoljski material ves čas pada na Zemljo, vendar gre večinoma za mikroskopski prah, ki ga nihče ne opazi. Večji kosi so redkost, saj običajno zgorijo v atmosferi, zato je izjemno redko, da kdo sploh vidi padec meteorita – kaj šele, da bi ga zadel.

Znanstveniki pojasnjujejo, da so meteoriti ob padcu na površje večinoma hladni, toda če se predmet giblje dovolj hitro, se njegova kinetična energija ob udarcu spremeni v toploto, kar lahko povzroči intenzivno segrevanje.

Kljub sumom obstajajo tudi druge možnosti – vesoljski odpadek, predmet, ki je padel iz letala, ali pa zgolj navaden kamen.

»Morda se bo po nadaljnjih raziskavah izkazalo, da gre za nekaj drugega, vendar trenutno sumimo, da gre za meteorit,« je pojasnil Meaney.

»Če ugotovimo, da je res meteorit, bomo verjetno odšli na kraj dogodka in poskusili najti košček te skale,« je dodal.