AVSTRALIJA

Skrivnostni predmet treščil v avto, sumijo na meteorit! Pretresljivo pričanje voznika

To bi bil lahko prvi zabeleženi primer na svetu, da je meteorit zadel vozilo med vožnjo.
Avstralski veterinar Andrew Melville-Smith je doživel šok, ko je skrivnostni predmet treščil v vetrobransko steklo njegove Tesle. FOTO: Zaslonski posnetek
Avstralski veterinar Andrew Melville-Smith je doživel šok, ko je skrivnostni predmet treščil v vetrobransko steklo njegove Tesle. FOTO: Zaslonski posnetek
N. Č.
 3. 11. 2025 | 18:08
0:17
Avstralski voznik je doživel nenavaden in skoraj neverjeten dogodek na avtocesti – skrivnostni predmet je treščil v njegov avtomobil, znanstveniki pa sumijo, da bi lahko šlo za meteorit. Če se to potrdi, bi bil to prvi zabeleženi primer na svetu, da je meteorit zadel vozilo med vožnjo.

Andrew Melville-Smith, veterinar iz Whyalle v Južni Avstraliji, je dogodek prijavil Muzeju Južne Avstralije, ki zdaj preiskuje izvor nenavadnega projektila, poroča Science Alert.

»Kot da se je steklo stopilo«

Melville-Smith je za Australian Broadcasting Corporation (ABC) povedal, da je predmet udaril v vetrobransko steklo s takšno silo, da se je zdelo, kot da se je steklo zmehčalo in delno stopilo, pri tem pa so se razširile razpoke iz točke udarca.

»Mislil sem, da smo trčili. Bilo je tako glasno, tako silovito, popolnoma nepričakovano,« je dejal. Zanimivo pa je, da je avtomobil, ki je bil po poročanju v tistem trenutku na avtopilotu, mirno nadaljeval vožnjo, kot da se ni nič zgodilo.

Znanstveniki razkrivajo ozadje

Strokovnjaki iz muzeja zdaj preučujejo vetrobransko steklo, da bi ugotovili, ali so se v njem ohranile delci skrivnostnega predmeta.

»Zelo nenavadno je, da se je steklo dejansko nekoliko stopilo – to pomeni, da je bilo v predmetu ogromno toplote,« je za ABC povedal mineralog Kieran Meaney iz muzeja.

Meteorit ali nekaj povsem drugega?

Vesoljski material ves čas pada na Zemljo, vendar gre večinoma za mikroskopski prah, ki ga nihče ne opazi. Večji kosi so redkost, saj običajno zgorijo v atmosferi, zato je izjemno redko, da kdo sploh vidi padec meteorita – kaj šele, da bi ga zadel.

Znanstveniki pojasnjujejo, da so meteoriti ob padcu na površje večinoma hladni, toda če se predmet giblje dovolj hitro, se njegova kinetična energija ob udarcu spremeni v toploto, kar lahko povzroči intenzivno segrevanje.

Kljub sumom obstajajo tudi druge možnosti – vesoljski odpadek, predmet, ki je padel iz letala, ali pa zgolj navaden kamen.

»Morda se bo po nadaljnjih raziskavah izkazalo, da gre za nekaj drugega, vendar trenutno sumimo, da gre za meteorit,« je pojasnil Meaney.

»Če ugotovimo, da je res meteorit, bomo verjetno odšli na kraj dogodka in poskusili najti košček te skale,« je dodal.

meteoritAvstralijaavtomobil
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijavite se na osrednji poslovni dogodek leta

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
