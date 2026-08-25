Slano jezero Chaka: sprehod po ogledalu neba

Zdi se, kot da hodijo po nebu, ki se zrcali v plitvi vodi. Jezero Chaka na Kitajskem leži 3100 metrov visoko, zaradi osupljivega odsevanja neba, gora in obiskovalcev pa so mu nadeli vzdevek ogledalo neba.

Skrivnost 105 kvadratnih kilometrov velikega jezera je v njegovi sestavi: gre za naravno slano jezero z belo solno podlago in plitvo vodo, ki ob pravih razmerah deluje kot velikansko ogledalo. Jezero ima tudi bogato zgodovino, na tem območju so namreč pridobivali sol že pred tisočletji. Zdaj pa je priljubljen turistični cilj. Po območju vozijo turistični vlakci, obiskovalci se sprehajajo po urejenih delih jezera, med znamenitostmi pa so tudi velike skulpture iz soli.

Da je jezero videti zamrznjeno, je kriva sol.

Čeprav je zaradi beline na fotografijah včasih videti, kot da obiskovalci hodijo po zamrznjenem jezeru, je v resnici pod njihovimi nogami solna skorja, prekrita s tanko plastjo zelo slane vode. Površina tudi ni povsod enako trdna – upravljavci obiskovalce posebej opozarjajo na solne jame in vdolbine, v katere je mogoče pasti, zato je hoja dovoljena le na za to namenjenih območjih.

Na jezeru so prava atrakcija tudi solne skulpture. FOTO: Profimedia

Majhna železnica obiskovalce odpelje globlje proti sredini jezera. Vlak vozi po le 60 centimetrov širokem tiru, del trase pa poteka po tirnicah, povezanih z nekdanjim pridobivanjem soli. Po navedbah upravljavca so po letu 2008 staro industrijsko dediščino začeli vključevati v turistično ponudbo, zdaj je po jezeru prevozi približno 4,8 kilometra. Jezero je bilo uvrščeno tudi na seznam 55 krajev, ki naj bi jih bilo po izboru kitajske revije Chinese National Geography vredno obiskati vsaj enkrat v življenju. Mobilni telefoni in družbena omrežja so kraj naredili še bolj priljubljen, saj je v osupljivem okolju mogoče ustvarjati fotografije, na katerih se zdi, kot da človek lebdi med nebom in zemljo. Obiskovalka, ki jo uradna stran jezera navaja le kot gospo, je bila po obisku navdušena: »Spremembe tukaj so res neverjetne!« Vendar pa ni vseeno, kdaj se odpravijo po posnetke. Zrcalni učinek je najlepši takrat, ko je voda mirna in so vremenske razmere primerne. Veter lahko popolno ogledalo v nekaj trenutkih spremeni v povsem običajno vodno površino.