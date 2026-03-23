Slaščičarji osupnili z rekordno skulpturo: čokoladni vlak je sopihal na milanskem trgu

Mojstrovina brez primere, vzdihujejo mnogi ob zadnji stvaritvi slovitega Andrewa Farrugie, slaščičarja z Malte, ki je nedavno predstavil osupljivo čokoladno skulpturo, po novem najdaljšo na svetu. Skupaj s študenti tamkajšnje fakultete za turizem je izdelal kar 55,27 metra dolg vlak, osnovna sestavina pa je bila najkakovostnejša čokolada iz Bergama. V italijanskem mestu so malteški mojstri združili moči s strokovnjaki tamkajšnjega slaščičarskega konzorcija in se podpisali pod zgodovinski dosežek.

Daljši od bazena

Pet tisoč kosov slastne surovine so Farrugia in njegovi pomočniki v Milanu sestavili v dih jemajoči starodobni vlak, točneje, izdelali so pristno lokomotivo in 22 vagonov, med katerimi je vsak tehtal 160 kilogramov. Izdelava sladke mojstrovine je potekala več mesecev, med najzahtevnejšimi deli pa so bila kolesa: teh je bilo 180, umetniki pa so se morali izkazati z izredno natančnostjo in potrpljenjem, je na študente ponosen slaščičar, ki si je pri ustvarjanju pomagal z glinenimi modeli.

Andrew Farrugia je ponosno prejel priznanje s potrditvijo rekorda.

Vse sestavne dele so ročno izrezali in oblikovali iz večjih kosov sladke dobrote ter jih nato povezali v osupljivo celoto, ki si je prislužila mesto tudi v Guinnessovi knjigi kot najdaljša čokoladna skulptura na svetu. Vlak namreč presega dolžino olimpijskega bazena, njegova mera se kosa celo z razponom kril boeinga 747, so ugotovili strogi ocenjevalci. Skulptura, ki je tehtala polčetrto tono, je krasila milanski trg Piazza Città di Lombardia med nedavnimi olimpijskimi igrami, po več tednih, kolikor je preživela na prostem, izpostavljena vsakršnim vplivom, pa žal ni bila več užitna, so njeni ustvarjalci razočarali javnost. A drage surovine niso zavrgli, so takoj potolažili, vlak so razdrli, čokolado stopili, da bo še naprej uporabna kot učni material na fakulteti.