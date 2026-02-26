  • Delo d.o.o.
URESNIČENE SANJE

Slepi ženski je tetovirala oko, ta je bila navdušena nad rezultatom

Mojstrica spreminjanja telesa stranki uresničila sanje. Bolno oko, prej sivo, je zdaj videti povsem običajno.
Takšna je bila umetnica pred leti. FOTOGRAFIJI: Profimedia
Takšna je bila umetnica pred leti. FOTOGRAFIJI: Profimedia
A. J.
 26. 2. 2026 | 07:45
2:22
A+A-

Transspolna umetnica Lily Lu iz Tengena v Nemčiji že 25 let korenito spreminja telesa ljudi, skrajne telesne spremembe pa si rada privošči tudi sama. A če je večina sprememb, ki jih opravi v svojem studiu, namenjena temu, da bi bili ljudje videti čim manj običajno, je bil eden njenih zadnjih projektov povsem nasproten. K 40-letnici je prišla od rojstva na eno oko slepa ženska in jo prosila, naj ji s tetovažo prikrije hibo. »Moja stranka je prosila zdravnike, vendar ji niso mogli pomagati. Rodila se je s slepim očesom, ki je bilo praktično povsem sivo, in ni bilo metode, da bi ga pobelila. Točno to pa si je stranka želela,« je povedala ekscentrična umetnica. Alternativa je bila odstranitev zrkla in njegova zamenjava z umetnim očesom, tega pa slepa ženska ni želela.

Poseg je trajal 45 minut.

Lily je tako zgrabila bika za roge. Poseg je trajal približno 45 minut. »Zaračunala sem le 30 odstotkov svoje običajne cene. Stranki sem rekla, da če ne bo šlo, ne bom zaračunala ničesar,« pravi Lily. A celoten postopek je potekal bolje, kot je pričakovala, in njena stranka je bila navdušena nad rezultatom. Umetnica je posnela celotno 'operacijo' in posnetek objavila. Zbrala je 783.000 ogledov in skoraj 14.000 všečkov. Odzivi oboževalcev so bili zelo pozitivni. »Vau, čudovito delo, to je neverjetno,« je zapisal eden. »Lily, odlično si opravila delo, videti je čudovito,« je zapisal drugi.

Lily Lu in zadovoljna stranka
Lily Lu in zadovoljna stranka

Lily, ki ima najstniško hčerko, je sicer sama na sebi opravila številne neobičajne spremembe. Odstranila si je bradavice in popek, dele ušes in prstov, si prerezala jezik in se tetovirala skoraj povsod, vključno z očmi. Pravi, da njen videz vzbuja neprijetne predsodke, nekateri celo mislijo, da jemlje droge. Kot pravi, nič od tega ni res.

