Šlo jima je preveč dobro, zato so v igralnici postali sumničavi

V Avstraliji so par, ki je obogatel v igralnici v Sydneyju, obtožili goljufije, ker naj bi pri igri s kartami uporabljal skrito kamero in slušalke, je danes sporočila avstralska policija. Par iz Kazahstana naj bi ta in prejšnji mesec v igralnici zaslužil 1,2 milijona avstralskih dolarjev oz. okoli 700.000 evrov, kar je vzbudilo sum igralnice. Policija je oba aretirala pred dnevi, potem ko je osebje igralnice na majici 36-letne ženske opazilo kamero, je v izjavi sporočila policija zvezne države Novi Južni Wales.

Žensko in njenega 44-letnega moža so obtožili goljufije. Preiskovalci so povedali, da so na majici ženske s podobo Miki Miške in Plutona našli majhno kamero. Prevara naj bi potekala tako, da sta osumljenca s kamero in mobilnim telefonom snemala igralno mizo ter si nato prek miniaturnih slušalk sporočala, kako staviti na igrah s kartami. Po besedah detektiva, ki preiskuje primer, je policija pri preiskavi tesno sodelovala z varnostniki iz igralnice.