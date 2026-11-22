V avstrijskem Beljaku so gasilci sredi avgusta posredovali zaradi precej nenavadnega slepega potnika. Pod pokrovom avtomobila slovenskega obiskovalca se je namreč skrival komaj štiri tedne star mucek, ki se je znašel v tako neprijetnem položaju, da so morali reševalci za njegovo osvoboditev celo razstaviti del vozila.

Dogodek se je zgodil v soboto, 15. avgusta, nekaj pred poldnevom na parkirišču hotela v predelu Warmbad. Kot so poročali avstrijski mediji je pozornost mimoidoče pritegnilo glasno mijavkanje iz parkiranega avtomobila.

FOTO: Hauptfeuerwache Villach

Slovenec ga ni mogel rešiti sam

Mimoidoča je poskrbela, da so poiskali lastnika vozila, slovenskega gosta, ki je poskušal ugotoviti, od kod prihajajo nenavadni zvoki. Izkazalo se je, da je v motornem prostoru ujet majhen mucek. Voznik je žival poskušal rešiti sam, vendar mu ni uspelo. Na pomoč je zato poklical gasilce, ki so na kraj poslali štiričlansko ekipo.

Gasilci so mucka hitro našli, precej zahtevnejše pa je bilo priti do njega. Avtomobil so morali dvigniti z dvigalko, odstraniti sprednje kolo in razstaviti dele zaščite podvozja. »Po približno eni uri smo mlado mačko nepoškodovano rešili iz njenega neprijetnega položaja,« je pojasnil vodja intervencije Marco Benigni iz beljaške gasilske enote.

FOTO: Hauptfeuerwache Villach

Najbolj zanimivo je bilo pojasnilo slovenskega voznika. Ta je domneval, da je mucek v motorni prostor neopazno splezal že v Sloveniji in nato skrit pod pokrovom motorja prepotoval pot do Beljaka. Gasilci so mucka po reševanju odpeljali k veterinarju. Ta je ocenil, da je star komaj štiri tedne, kljub nevarni dogodivščini pa je bil povsem zdrav in nepoškodovan.

Zgodba je dobila še lepši konec

Mali popotnik po reševanju ni ostal brez strehe nad glavo. V začasno oskrbo sta ga sprejela gasilec Julian in njegova partnerica Johanna, ki sta poskrbela, da je bil na varnem.