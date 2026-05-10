Slovenka na turnirju v Vodicah zaradi majice skoraj povzročila mednarodni incident, poglejte, kaj je oblekla

Družbena omrežja so se razvnela, potem ko je na njih zaokrožila fotografija ene od udeleženk prejšnjega Mednarodnega turnirja v petanki v Vodicah, oblečene v majico, z zastavo nekdanje države in napisom »I was born in Yugoslavia«. Gre za tekmovalko iz Slovenije, o vsem pa se je oglasil tudi Petank klub Vodice, organizator turnirja.

»Ob priložnosti reakcij, povezanih z dogodkom med mednarodnim turnirjem v organizaciji Petank kluba Vodice, se želimo na kratko odzvati. Oblačilo ene udeleženke iz Slovenije je povzročilo različne reakcije in nelagodje dela javnosti na Hrvaškem. Želimo poudariti, da navedeno ni predstavljalo stališča organizatorja, kluba niti samega turnirja, katerega namen je bil izključno športno druženje, povezovanje klubov in negovanje prijateljskih odnosov. Petank klub Vodice spoštuje Republiko Hrvaško, njene vrednote, Domovinski vojno ter čustva vseh hrvaških državljanov, posebej hrvaških veteranov in družin žrtev.

Žal nam je, da je ta dogodek zasenčil pozitivno športno vzdušje in trud vložen v organizacijo turnirja. Verjamemo, da mora šport ostati prostor medsebojnega spoštovanja, tolerance in povezovanja ljudi, brez tem in sporočil, ki lahko ustvarjajo delitve ali nepotrebne napetosti. Pozdravljamo reakcijo in pojasnilo Zveze društev petanke Slovenije ter verjamemo, da ta dogodek ne bo omajal dolgoletnih športnih in prijateljskih odnosov, ki jih gradimo s športnimi prijatelji iz Hrvaške in tujine. Kot klub in gostitelji bomo tudi naprej posvečeni športu, korektnim odnosom med udeleženci in ohranjanju dostojanstva vsakega tekmovanja,« piše v objavi PK Vodice.

Odziv Zveze društev za petanko Slovenije

»Dogodek na prijateljskem turnirju v Vodicah je pokazal, da simboli iz naše skupne preteklosti še vedno lahko sprožijo močna in različna čustva desetletja kasneje. Nekateri jih razumejo kot izraz osebnega spomina ali nostalgije, drugi pa jih zaradi lastnih življenjskih izkušenj, zgodovinskih okoliščin in bolečih spominov vidijo povsem drugače. Še posebej na Hrvaškem, kjer so posledice vojne iz 90-ih še vedno del kolektivnega spomina mnogih ljudi, lahko posamezni simboli povzročijo nelagodje ali prizadetost.

Želimo jasno poudariti, da oblačilo posamezne udeleženke ni predstavljalo stališča ali uradnega sporočila Zveze društev petanke Slovenije. Šlo je za osebno odločitev posameznice, ki ni imela nobene povezave z organizatorjem ali našim odnosom. Hkrati verjamemo, da je pomembno, da se vsi zavedamo občutljivosti prostora, zgodovine in ljudi, ki jih srečujemo.

Športna srečanja niso prostor delitev, temveč prostor spoštovanja, povezanosti in prijateljstva. Petanka nas uči umirjenosti, potrpežljivosti in spoštovanja do nasprotnika – vrednot, ki jih Evropa in naši narodi danes potrebujejo bolj kot kadarkoli. Slovenci in Hrvati danes živijo kot sosedi, partnerji in prijatelji v skupnem evropskem prostoru. Prihodnosti ne moremo graditi na zamerah ali simbolih, ki delijo ljudi, temveč na medsebojnem razumevanju, dialogu in spoštovanju razlik v zgodovinskih izkušnjah.

Zveza društev za petanko Slovenije ostaja trdno zavezana športu, prijateljskemu in konstruktivnemu sodelovanju s hrvaškimi športnimi prijatelji. Iskreno si želimo, da bodo prihodnja srečanja potekala v duhu skupnosti, športnega spoštovanja in človeške topline, ki takšne turnirje delajo dragocene za vse nas. Šport nas ne bi smel vračati v razdeljeno preteklost, temveč nas povezovati s skupno evropsko prihodnostjo,« piše v objavi na Facebooku, ki jo podpisuje predsednik Zveze društev petanke Slovenije Robert Koprivec, poroča Slobodna Dalmacija.