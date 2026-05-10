  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VSI SE OPRAVIČUJEJO

Slovenka na turnirju v Vodicah zaradi majice skoraj povzročila mednarodni incident, poglejte, kaj je oblekla

Simbol iz preteklosti je razburil udeležence.
Vodice FOTO: Jana_janina Getty Images/iStockphoto
Vodice FOTO: Jana_janina Getty Images/iStockphoto
A. G.
 10. 5. 2026 | 18:35
3:55
A+A-

Družbena omrežja so se razvnela, potem ko je na njih zaokrožila fotografija ene od udeleženk prejšnjega Mednarodnega turnirja v petanki v Vodicah, oblečene v majico, z zastavo nekdanje države in napisom »I was born in Yugoslavia«. Gre za tekmovalko iz Slovenije, o vsem pa se je oglasil tudi Petank klub Vodice, organizator turnirja.

FOTO: Facebook, zaslonski posnetek
FOTO: Facebook, zaslonski posnetek

»Ob priložnosti reakcij, povezanih z dogodkom med mednarodnim turnirjem v organizaciji Petank kluba Vodice, se želimo na kratko odzvati. Oblačilo ene udeleženke iz Slovenije je povzročilo različne reakcije in nelagodje dela javnosti na Hrvaškem. Želimo poudariti, da navedeno ni predstavljalo stališča organizatorja, kluba niti samega turnirja, katerega namen je bil izključno športno druženje, povezovanje klubov in negovanje prijateljskih odnosov. Petank klub Vodice spoštuje Republiko Hrvaško, njene vrednote, Domovinski vojno ter čustva vseh hrvaških državljanov, posebej hrvaških veteranov in družin žrtev.

Žal nam je, da je ta dogodek zasenčil pozitivno športno vzdušje in trud vložen v organizacijo turnirja. Verjamemo, da mora šport ostati prostor medsebojnega spoštovanja, tolerance in povezovanja ljudi, brez tem in sporočil, ki lahko ustvarjajo delitve ali nepotrebne napetosti. Pozdravljamo reakcijo in pojasnilo Zveze društev petanke Slovenije ter verjamemo, da ta dogodek ne bo omajal dolgoletnih športnih in prijateljskih odnosov, ki jih gradimo s športnimi prijatelji iz Hrvaške in tujine. Kot klub in gostitelji bomo tudi naprej posvečeni športu, korektnim odnosom med udeleženci in ohranjanju dostojanstva vsakega tekmovanja,« piše v objavi PK Vodice.

Odziv Zveze društev za petanko Slovenije 

»Dogodek na prijateljskem turnirju v Vodicah je pokazal, da simboli iz naše skupne preteklosti še vedno lahko sprožijo močna in različna čustva desetletja kasneje. Nekateri jih razumejo kot izraz osebnega spomina ali nostalgije, drugi pa jih zaradi lastnih življenjskih izkušenj, zgodovinskih okoliščin in bolečih spominov vidijo povsem drugače. Še posebej na Hrvaškem, kjer so posledice vojne iz 90-ih še vedno del kolektivnega spomina mnogih ljudi, lahko posamezni simboli povzročijo nelagodje ali prizadetost.

Želimo jasno poudariti, da oblačilo posamezne udeleženke ni predstavljalo stališča ali uradnega sporočila Zveze društev petanke Slovenije. Šlo je za osebno odločitev posameznice, ki ni imela nobene povezave z organizatorjem ali našim odnosom. Hkrati verjamemo, da je pomembno, da se vsi zavedamo občutljivosti prostora, zgodovine in ljudi, ki jih srečujemo.

Športna srečanja niso prostor delitev, temveč prostor spoštovanja, povezanosti in prijateljstva. Petanka nas uči umirjenosti, potrpežljivosti in spoštovanja do nasprotnika – vrednot, ki jih Evropa in naši narodi danes potrebujejo bolj kot kadarkoli. Slovenci in Hrvati danes živijo kot sosedi, partnerji in prijatelji v skupnem evropskem prostoru. Prihodnosti ne moremo graditi na zamerah ali simbolih, ki delijo ljudi, temveč na medsebojnem razumevanju, dialogu in spoštovanju razlik v zgodovinskih izkušnjah.

Zveza društev za petanko Slovenije ostaja trdno zavezana športu, prijateljskemu in konstruktivnemu sodelovanju s hrvaškimi športnimi prijatelji. Iskreno si želimo, da bodo prihodnja srečanja potekala v duhu skupnosti, športnega spoštovanja in človeške topline, ki takšne turnirje delajo dragocene za vse nas. Šport nas ne bi smel vračati v razdeljeno preteklost, temveč nas povezovati s skupno evropsko prihodnostjo,« piše v objavi na Facebooku, ki jo podpisuje predsednik Zveze društev petanke Slovenije Robert Koprivec, poroča Slobodna Dalmacija.

Več iz teme

HrvaškaodnosiincidentSlovenijarekreacijapetankaturnir
ZADNJE NOVICE
19:38
Bulvar  |  Domači trači
GANLJIVA OBJAVA

Nina Osenar pokazala poročno fotografijo staršev: njena podobnost z mamo je neverjetna (FOTO)

Televizijska voditeljica je s sledilci delila redek družinski spomin in posvetilo staršema.
10. 5. 2026 | 19:38
19:04
Novice  |  Slovenija
NEVIHT NE BO MANJKALO

Arso prižgal alarme za točo, tudi prihodnje dni ne kaže dobro, prihaja sneg

Agencija RS za okolje napoveduje, da se bo občutno ohladilo. Meja sneženja se bo postopno spuščala.
10. 5. 2026 | 19:04
18:35
Bulvar  |  Zanimivosti
VSI SE OPRAVIČUJEJO

Slovenka na turnirju v Vodicah zaradi majice skoraj povzročila mednarodni incident, poglejte, kaj je oblekla

Simbol iz preteklosti je razburil udeležence.
10. 5. 2026 | 18:35
18:12
Novice  |  Slovenija
MAGNITUDA 1,6

Popoldne del Slovenije stresel potres, v preteklosti se je na tem območju močno treslo

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so potres zabeležili ob 17.28.
10. 5. 2026 | 18:12
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: prihajajo nepričakovani čustveni preobrati

Astrološka napoved za ponedeljek, 11. maj.
Delo UI10. 5. 2026 | 18:00
17:46
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GRZLJIVO

Sin nemškega milijonarja (25) brutalno ubil mačeho Ivko P.: »Oče, tega mi ne boš nikoli odpustil«, nato je sledila groza

Emanuel R., sin nemškega milijonarja, je priznal umor mačehe Ivke P. iz Črne gore. Na sojenju so razkrili brutalne podrobnosti.
10. 5. 2026 | 17:46

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Nova generacija mladih slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Pazite, to so pasti pri prenovi hiše

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Nova generacija mladih slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Pazite, to so pasti pri prenovi hiše

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SADJARSTVO

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
7. 5. 2026 | 15:57
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Slovenci odkrivajo hitrejši način: čakanja je konec

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki