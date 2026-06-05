Slovenska meja tam, kjer bi morala biti Italija: bizarna napaka na Googlu (FOTO)

Prebivalci avstrijske Koroške, ki se po zvezni cesti radi odpeljejo na pico ali testenine v sosednji Trbiž, dobro vedo, kje poteka meja med Avstrijo in Italijo. Kljub temu pa spletni zemljevid Google Street View, ki omogoča virtualne sprehode po svetu, na tej lokaciji že leta prikazuje nekaj povsem drugega. Na nenavaden detajl je pred kratkim opozoril uporabnik družbenega omrežja Reddit s Koroške, ki se je ob pogledu na zaslon začudil: »Je tam nekdo obesil napačne znake in zastave?«

Virtualni pogled na mejni prehod dejansko potrjuje napako, saj je tam namesto italijanske že od leta 2019 vidna slovenska trobojnica, opremljena z uradnim napisom za vstop v Slovenijo.

»Na Googlu Street View so na državni cesti na meji med Italijo in Koroško (neposredno ob avtocesti A2/A23) nameščeni slovenski prometni znaki in zastave. Slovenska meja pa je oddaljena nekaj kilometrov. Na drugi strani stavbe so nameščene italijanske table,« je zapisal uporabnik omenjene platforme, ki situacije očitno ni preveril v živo.

Skrivnost rešena: krivo je to

Kako je sploh prišlo do takšne zmešnjave? Spletna skupnost je hitro ugotovila, da je bila meja v resnici le kulisa za snemanje filma. Če se na Googlovem zemljevidu pomaknemo le nekaj metrov naprej, namreč opazimo tovornjake z velikim napisom »Cinetecnica«, ki označuje podjetje za filmske prevoze.

Leta 2019 so na tej lokaciji snemali avstrijsko kriminalko z naslovom »Waidmannsdank«. Googlovo snemalno vozilo, ki s kamerami beleži ulice, se je takrat očitno znašlo na napačnem mestu ob napačnem času. Posnetek filmske kulise so nato brez preverjanja naložili v sistem, s tem pa virtualno Slovenijo začasno preselili na italijansko mejo.