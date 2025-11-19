Slovenske mamice dobile nenavadno ponudbo: »Plačam 150 evrov za tvoje spodnjice«

V eni izmed slovenskih Facebook skupin je moški pred dnevi objavil ponudbo: ženskam, predvsem mamicam, ponuja med 100 in 150 evri za njihove nošene spodnjice ali nogavice. Dodal je, da gre za njegov osebni fetiš in da ničesar ne zahteva, razen oblačila.

Nenavadna ponudba moškega je pošteno razburkala slovenske uporabnice.

Strokovnjaki pojasnjujejo, da so fetiši razmeroma pogost pojav: gre za to, da nekoga vzburja določen predmet, vonj, oblačilo ali situacija. Dokler gre za sporazumno vedenje odraslih in nihče ni ogrožen, fetiš sam po sebi ni nič sporen.

Eksplozija komentarjev

Če nekdo vstopi v javno skupnost z osebnimi erotičnimi željami, so reakcije neizogibne. Objava je sprožila pravo eksplozijo komentarjev.

Nekatere članice so se le zasmejale in pripomnile, da bi bil to hiter in enostaven zaslužek. A večina je bila nad objavo ogorčena in je menila, da takšne ponudbe v javnih skupnostih nimajo česa iskati.

Facebook skupine so namreč namenjene izmenjavi nasvetov in pogovorom, ne pa zasebnim erotičnim ponudbam. Tudi če so vsi polnoletni, marsikdo to dojema kot vsiljevanje intime.

Uporabnice opozarjajo, da se takšne ponudbe lahko hitro stopnjujejo, da neznanci pridobijo osebne podatke ali začnejo pošiljati dodatne, bolj vsiljive zahteve. Marsikatera je poudarila: »Kar delaš doma, ni problem. Ampak tega ne objavljaj v skupini, kjer so tisoči ljudi.«

Hiter zaslužek ali tvegana past?

Čeprav 150 evrov za nekaj, kar bi sicer končalo v košu, marsikoga zamika, strokovnjaki opozarjajo na previdnost. Prodaja intimnih predmetov sama po sebi ni prepovedana, je pa vprašljiva z vidika varnosti: komu pošiljaš naslov, kakšen je namen kupca, ali bo zahteval še kaj, ali ti bo poskušal slediti na drugih omrežjih?

Specializirane platforme v tujini takšne nakupe izvajajo anonimno in pod nadzorom. Facebook pa za to ni primeren prostor in ravno zato sproža toliko odziva.

In tako se je iz na videz preproste ponudbe za 150 evrov razvila razprava o mejah, dostojnosti, svobodi spolnosti in tem, kaj je ali ni primerno objaviti na družbenih omrežjih.

