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THE BEATLES

Sloviti muzej The Beatles Story dobiva nove razsežnosti: kakor Graceland in Dollywood

Liverpool je glasbeno mesto, se strinjata Starr in McCartney.
Še živa člana legendarne zasedbe sta navdušena nad projektom. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Še živa člana legendarne zasedbe sta navdušena nad projektom. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Osvojili so ves svet. FOTO: Reuters

Osvojili so ves svet. FOTO: Reuters

Poklonili se bodo tudi znamenitemu studiu (in seveda plošči) Abbey Road. FOTO: Apple Corps

Poklonili se bodo tudi znamenitemu studiu (in seveda plošči) Abbey Road. FOTO: Apple Corps

Še živa člana legendarne zasedbe sta navdušena nad projektom. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
Osvojili so ves svet. FOTO: Reuters
Poklonili se bodo tudi znamenitemu studiu (in seveda plošči) Abbey Road. FOTO: Apple Corps
E. B.
 29. 10. 2026 | 14:35
2:57
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Liverpool, rojstno mesto legendarnih Beatlov, se bo leta 2028 lahko pohvalilo z novo turistično atrakcijo, posvečeno sloviti četverici. Muzej The Beatles Story se bo iz zdajšnjih prostorov v pristanišču Albert Dock preselil na nekdanjo tržnico St. Johns Market v središču mesta, nasproti glavne železniške postaje. Novi muzej bo z 9300 kvadratnimi metri kar štirikrat večji, obiskovalcem pa bo ponudil večurno doživetje in se samozavestno postavil ob bok Gracelandu legendarnega Elvisa Presleyja in Dollywoodu nepozabne Dolly Parton.

Obiskovalci se bodo prek sodobne tehnologije, izvirnih predmetov in poustvarjenih prizorišč podali na popotovanje od povojnega Liverpoola, kjer so John Lennon, Paul McCartney, George Harrison in Ringo Starr odraščali, prek prvih nastopov v nemškem Hamburgu pa do svetovne slave in razmaha beatlomanije. Med drugim bodo lahko vstopili v prostore kluba Cavern, kjer je skupina začela glasbeno pot, znamenitega londonskega studia Abbey Road in stadiona Shea v New Yorku, na katerem je leta 1965 izvedla enega svojih najbolj odmevnih koncertov. Pri zasnovi bodo uporabili tudi kulise in rekvizite iz prihajajočega filma v štirih delih The Beatles: A Four-Film Cinematic Event, pod katerega se podpisuje Sam Mendes, vsak del je posvečen enemu od članov. Pokojnega Lennona bo upodobil Harris Dickinson, McCartneyja Paul Mescal, pokojnega Harrisona Joseph Quinn, Starra pa Barry Keoghan. V Liverpoolu se upravičeno nadejajo, da bosta filmski projekt in nova muzejska atrakcija skupaj privabila še več oboževalcev z vsega sveta.

Posebno doživetje bo ponujal tudi 122 metrov visoki stolp St. Johns Beacon. Preuredili ga bodo v razgledno točko s panoramskim pogledom na mesto, ustvarjalcem pa sta pri projektu dajala navdih pesem in animirani film Yellow Submarine (Rumena podmornica), so zaupali. Nad načrti sta navdušena tudi McCartney in Starr, ki se strinjata, da njihove zgodbe brez Liverpoola, ki je nedvomno glasbeno mesto, ne bi bilo in komaj čakata, da bodo ljudje lahko vstopili v njihovo zgodbo in jo doživeli. Del prihodkov od vstopnic bo namenjen podpori mladim glasbenikom, da bi tudi prihodnje generacije v mestu dobile priložnost za uspeh.

Glasbena dediščina Beatlov je Liverpool povzdignila v pomembno kulturno in turistično središče, in čeprav večina ploska novim poslovnim obetom, dvomljivci opozarjajo na komercialni spektakel in prevelik naval turistov. Kakor koli že, del njihove zgodbe si lastijo tudi v britanski prestolnici, kjer naj bi v stavbi, ki je bila poslovni sedež zasedbe in studio Beatlov (tam so posneli tudi večino plošče Let It Be) v ulici Savile Row prav tako odprli spominsko hišo. Spomnimo, prav na strehi te stavbe so člani skupine leta 1969 zadnjič javno nastopili.

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