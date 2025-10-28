Dečka sprejeli z močnimi bolečinami, zdravniki niso mogli verjeti, kaj so mu našli v črevesju

Novozelandske kirurge je šokiralo, ko so ugotovili, da je vir bolečin v trebuhu 13-letnega dečka več kot 100 izjemno močnih magnetov, ki jih je pogoltnil. Zdravniki v bolnišnici Tauranga na Novi Zelandiji so morali med nujno operacijo odstraniti del njegovega črevesja.

Po poročilu, objavljenem v New Zealand Medical Journal, je deček štiri dni trpel zaradi hudih bolečin v trebuhu, preden je poiskal pomoč. Priznal je, da je približno teden dni prej pogoltnil med 80 in 100 neodimovih magnetov, ki jih je kupil prek spletne platforme Temu.

Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/Thinkstock

Rentgenske slike so pokazale, da so bili magneti – kljub temu da so na Novi Zelandiji prepovedani že od leta 2013 – povezani v »štiri verige«, ki so se razporedile po črevesju.

Odmiranje tkiva zaradi pomanjkanja krvi in kisika

Zdravniki Binura Lekamalage, Lucinda Duncan-Were in Nicola Davis so v poročilu zapisali: »Videti je bilo, kot da se posamezni deli črevesja držijo skupaj zaradi magnetne sile.«

Med operacijo so našli več verig magnetov v različnih delih tankega črevesa in slepega črevesa. Ti so se sprijeli v spodnjem desnem delu trebuha, kar je povzročilo tlak in odmiranje tkiva zaradi pomanjkanja krvi in kisika.

Kirurška ekipa je dečka takoj odpeljala na nujno operacijo, kjer so odstranili magnete in del poškodovanega črevesja.

»Ta primer opozarja ne le na nevarnosti zaužitja magnetov, ampak tudi na nevarnosti spletnih trgovin za naše otroke,« so zapisali zdravniki. Poudarili so, da je kljub obstoječim varnostnim zakonom na Novi Zelandiji izjemno težko nadzorovati izdelke, kupljene prek tujih spletnih trgovin, kar predstavlja resen problem. Strokovnjaki so opozorili, da so spletne trgovine »težko nadzorljive«: otroci imajo do njih lahek dostop, izdelki so poceni, pri nakupu pa pogosto ni starostne omejitve.

Podjetje Temu je v izjavi za New York Post sporočilo, da preiskuje incident: »Zelo nam je žal, ko slišimo za ta primer, in dečku želimo hitro okrevanje. Trenutno še ne moremo potrditi, ali so bili magneti kupljeni prek naše platforme. Naše ekipe preverjajo vse ustrezne objave, da zagotovijo skladnost z lokalnimi varnostnimi zahtevami. Nevarne izdelke bomo odstranili in proti prodajalcem, ki kršijo pravila, ukrepali.«

Zdravniki so opozorili, da lahko zaužitje močnih magnetov povzroči hude posledice – od odmrtja tkiva, perforacije in zapore črevesja do fistul in sepse.

»Ker večino primerov zdravimo kirurško, lahko to privede do dolgoročnih zapletov, kot so zarastline, kila ali kronične bolečine,« so še dodali v poročilu, poroča ladbible.com.

