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Snemala se med kopanjem v reki, nato je iz vode skočilo nekaj ogromnega (VIDEO)

Posnetek je končal na TikToku in postal viralen.
Posnetek je končal na TikToku in postal viralen. FOTO: Zaslonski Posnetek Tik Tok
Posnetek je končal na TikToku in postal viralen. FOTO: Zaslonski Posnetek Tik Tok
M. U.
 4. 10. 2026 | 07:27
 4. 10. 2026 | 07:27
1:27
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Tiffany Raulerson s Floride je med družinskim izletom na reki Suwannee želela posneti povsem običajen video kopanja. Nato pa je tik pred njo iz vode nenadoma skočila ogromna riba in poskrbela za prizor, ki ga ne bo tako hitro pozabila. Posnetek je končal na TikToku in postal viralen.

Raulersonova je sprva le snemala svoj trenutek v vodi, nato pa jo je presenetil silovit skok velike ribe. V prvem trenutku sploh ni vedela, kaj je priletelo iz vode. Pozneje je postalo jasno, da je šlo za jesetro, ribo, ki je v reki Suwannee dobro znana, njeni skoki pa so lahko zaradi velikosti precej spektakularni. Jesetre sodijo med zelo stare skupine rib, njihove prednike pa najdemo že v času dinozavrov. 

Skoraj dva metra in pol dolga velikanka

Po poročanju Dnevnika.hr gre najverjetneje za zalivsko jesetro. Ta vrsta lahko zraste do približno dva metra in pol in tehta skoraj 90 kilogramov. 

Čeprav zaradi svoje velikosti delujejo precej strašljivo, jesetre ljudi praviloma ne napadajo. Prehranjujejo se predvsem z manjšimi organizmi v vodi. Njihovi nenadni in močni skoki pa lahko kopalca ali človeka v čolnu pošteno prestrašijo.

 

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