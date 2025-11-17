So prvi, ki redno zaposlenim ženskam ponujajo plačano bolniško zaradi mesečnega perila

Indijska zvezna država Karnataka, kjer delujejo nekatera največja svetovna podjetja s področja informacijske tehnologije, je postala prva v Indiji, ki vsem redno zaposlenim ženskam ponuja plačan bolniški dopust zaradi menstruacije. Toda nekatere dvomijo o izvajanju te politike v državi, kjer menstruacija marsikje ostaja tabu.

V skladu z novo politiko lahko ženske, stare od 18 do 52 let, ki delajo v vladnih in zasebnih podjetjih, vsak mesec vzamejo dan bolniškega dopusta zaradi menstruacije, ki ga ni mogoče prenesti naprej. Za koriščenje dopusta ni potrebno zdravniško potrdilo, poroča britanski BBC.

V Karnataki delujejo nekatera največja svetovna podjetja s področja informacijske tehnologije. FOTO: Reuters

Politika zajema od 350.000 do 400.000 žensk z redno zaposlitvijo, izključuje pa veliko večjo skupino žensk, ki so zaposlene kot gospodinjske delavke ali delajo začasno oziroma na podlagi kratkoročnih pogodb. Teh je po ocenah okoli šest milijonov. Strokovnjaki menijo, da bi se morala politika glede pravice do bolniškega dopusta zaradi menstruacije razširiti tudi na t. i. neformalni sektor.

Zamisel ni nova

A kljub vsemu je sprejetje nove politike v Karnataki pomembno, saj je prva, ki vključuje zasebni sektor in velja za delavke ne glede na vrsto zaposlitve ali pogodbo. Minister za delo v Karnataki Santoš Lad je za BBC povedal, je to »ena najnaprednejših političnih odločitev za ženske«, ki jih je uvedla vlada te južnoindijske zvezne države.

Številne ženske pa se bojijo, da bo nova pravila težko izvajati. Menstruacija ostaja tabu v mnogih delih Indije, ženskam je med menstruacijo pogosto prepovedan vstop v templje oziroma morajo ostati doma kot nečiste.

V Karnataki se že dolgo borijo za svoje pravice. FOTO: Idrees Mohammed/AFP

Zamisel o bolniškem dopustu v času menstruacije sicer ni nova. Nekatere države, kot so Japonska, Južna Koreja in Indonezija, to že omogočajo. Španija je leta 2023 potrdila zakon, ki omogoča plačano bolniško odsotnost ženskam, ki trpijo zaradi hudih bolečin ob menstruaciji, s čimer je postala prva država v Evropi s tovrstno zakonodajo.

Nekatere indijske zvezne države prav tako ponujajo bolniški dopust v omejeni obliki. Bihar in Odiša omogočata po dva dneva odsotnosti na mesec za vladne uslužbenke, Kerala pa ga zagotavlja študentkam na državnih univerzah in v industrijskih izobraževalnih ustanovah.