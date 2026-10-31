Šok med nakupovanjem! Kupci osupli nad snežakom, ki mehansko obdeluje sladkorno palico (VIDEO)

Čeprav smo šele konec oktobra in je za praznično mrzlico še nekoliko prezgodaj, so trgovske police ponekod že preplavili božični okraski. Med njimi je en napihljivi snežak povzročil pravi škandal, saj so ga sredi trgovine ujeli pri »nemoralnem« in »nespodobnem početju«.

Kupec, ki je že te dni pričel izbirati praznično dekoracijo za svoj dom, preprosto ni mogel verjeti svojim očem. Tik ob priljubljenem otroškem liku, kužku Blueyju, je opazil skoraj dva metra visokega napihljivega snežaka z zmešanimi očmi, odprtimi usti in iztegnjenim jezikom. Šokantno pa je bilo predvsem njegovo mehansko gibanje, saj je z rokama izvajal izjemno nazorne gibe gor in dol po rdeče-beli sladkorni palici falične oblike.

Posnetek neprimernega prizora pred otroki in družinami je takoj postal spletna senzacija. Medtem ko so mnogi mislili, da gre za tehnično napako mehanizma, ki naj bi po uradnih navedbah proizvajalca predstavljal le »tresenje od mraza«, so zaposleni v trgovini potrdili, da izdelek deluje točno tako, kot je bil zasnovan. Prizor je sprožil val smeha in zgražanja nad tem, kako je takšen okrasek sploh pristal na trgovskih policah.