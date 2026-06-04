Šok na letališču: tihotapili 709 morskih živali v vrečkah in škatlah, mnoge poginile

Na letališču v argentinski prestolnici Buenos Aires so pristojni konec aprila odkrili 709 tihotapljenih morskih živali, ki so bile zapakirane v plastičnih vrečkah in škatlah, pošiljka pa je po petih dneh prispela iz Kenije. Primer kaže rastočo in dobro organizirano nezakonito trgovino z divjimi živalmi. Odkrili so 102 vrsti morskih živali, med njimi ribe napihovalke, hobotnice, rake in morske zvezde – vrste, ki jih ljudje najpogosteje iščejo za domače akvarije in zbirke eksotičnih živali. Mnoge so poginile, preživele pa so kazale hude znake stresa.

Zasežena pošiljka kaže na rastočo in dobro organizirano nezakonito trgovino z divjimi živalmi.

V Fundación Temaikèn, edini ustanovi v Argentini, ki je usposobljena za sprejem tovrstnih morskih živali, so kmalu po zasegu začeli oskrbovati preživele živali. Veterinarji in drugi strokovnjaki so zanje neprekinjeno skrbeli več kot 28 ur, ob tem pa namestili deset dodatnih akvarijev, ustrezno opremljenih za tropske vrste. »Veliko teh živali je bilo odvzetih iz koralnih grebenskih ekosistemov, prispele pa so na robu preživetja,« je povedal direktor organizacije Cristian Giller. Veterinarji so jih morali postopoma privaditi na novo vodno okolje, saj je obstajalo tveganje za fiziološki šok.

Strokovnjaki za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi živalmi so opozorili, da svetovna trgovina z okrasnimi morskimi vrstami hitro raste zaradi vse večjega povpraševanja, naravovarstveniki pa poudarjajo, da takšna trgovina škoduje občutljivim grebenskim ekosistemom, živali pa izpostavlja visoki smrtnosti. Preživele živali ostajajo v oskrbi, storilce pa še iščejo.