Šok na pogrebu: v krsti neznana ženska, nato izvedeli, kaj so storili z njihovo mamo (VIDEO)

Ko se je Bianca Robinson tik pred slovesom od svoje mame Kimberlly Kaye Moore odpravila v pogrebno podjetje Hutchinson v Detroitu, da bi še zadnjič videla njen obraz, jo je pričakal prizor, ki ga ni mogla razumeti. Ženska v krsti ni bila njena mama.

Sprva je opazila, da je nikakor ni mogla prepoznati, čeprav je pričakovala, da ne bo povsem enaka, kot se jo spomni. Nato je vendarle pogledala še preostanek telesa, predvsem stopala in ugotovila, da truplu manjka prepoznavno znamenje, ki ga je imela njena 61-letna mama. »Pogledala sem njena stopala in nisem videla znamenja, ki ga ima moja mama. Takrat sem zaposlenemu rekla, da to preprosto ni moja mama,« je opisala.

»Žal mi je. Verjetno so vašo mamo kremirali«

Nato je sledil še večji šok.

Po navedbah družine naj bi jim zaposleni precej zavedno pojasnil, da je bila Kimberlly najverjetneje že kremirana kakšen teden ali dva prej, po pomoti seveda. »Žal mi je. Mora da so kremirali vašo mamo pred tednom ali dvema. Res mi je žal,« naj bi dejal. Družini naj bi nato razložili še, da se je papirna identifikacijska oznaka na truplu pokojnice verjetno zmočila in odpadla, zaradi česar je lahko prišlo do zamenjave identitete. A s tem se zmeda ni končala. Drugo žensko naj bi, namesto da bi zadevo razrešili, celo oblekli v mamina oblačila

Prav zato zdaj sumijo, da je nekdo v pogrebnem podjetju napako opazil, vendar je ni želel pravočasno razkriti. Družina je seveda takoj želela izvedeti tudi, kdo je ženska, ki je ležala v krsti njihove mame, in kje so njeni pravi svojci, a tudi tega odgovora niso imeli. Hkrati jim je pogrebno podjetje povedalo tudi, da niti omenjenega pepela nima več, nato pa je svojo zgodbo spremenilo in začelo trditi nasprotno. A na tej točki je bilo zaupanje že prelomljeno.

Pogreb so vseeno izpeljali, brez krste in brez žare

Družina je 19. septembra kljub vsemu pripravila spominsko slovesnost za svojo ljubljeno mamo, a ker niso imeli ne trupla in ne pepela, slovesnosti pravzaprav niso mogli poimenovati pogreb. Podjetje Hutchinson se je po izbruhu afere javno opravičilo in sporočilo, da je sprožilo notranjo preiskavo. »Zlomljenega srca smo in globoko nam je žal zaradi tega, kar je doživela družina Moore. Začeli smo interno preiskavo, da ugotovimo, kaj se je zgodilo,« so zapisali. Predstavnik podjetja Mario Morrow je dodal, da sodelujejo s policijo in skušajo ugotoviti tudi identiteto ženske, ki je bila položena v napačno krsto. Primer preiskuje tudi detroitska policija.