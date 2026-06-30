Šok v bolnišnici! Razglasili za mrtvega, med odvzemom organov se je v joku zbudil

V ameriški zvezni državi Kentucky se je zgodil nepredstavljiv incident. Anthony Thomas »TJ« Hoover se je po poročanju prič prebudil in jokal na operacijski mizi, ravno ko so se zdravniki pripravljali, da mu odvzemajo organe za transplantacijo. Hooverja so oktobra 2021 nujno prepeljali v bolnišnico Baptist Health Richmond, potem ko je zaradi prevelikega odmerka drog utrpel srčni zastoj. Njegova sestra Donna Rhorer se spominja, da so jim zdravniki naslednji dan sporočili pretresljivo novico: njen brat nima več refleksov, možganske aktivnosti ali možganskih valov. Družina se je zato morala soočiti s težko odločitvijo in privolila v izklop aparatov, ki so ga ohranjali pri življenju. Ko je osebje izvedelo, da je bil Hoover registriran kot darovalec organov, so sprožili postopek za odvzem.

Že pred samo operacijo je sestra opazila, da njen brat odpira oči in z njimi sledi premikanju družinskih članov po prostoru. Zdravstveno osebje je njene pomisleke takrat zavrnilo z besedami, da gre zgolj za običajne, neprostovoljne reflekse. »Kdo smo mi, da bi dvomili o zdravstvenem sistemu?« je kasneje dejala Donna. Resnica pa je prišla na dan med samim posegom, ko so kirurgi nameravali odstraniti njegovo srce. Hoover se je na operacijski mizi nenadoma zavedel, zaradi česar so operacijo takoj prekinili. Kirurg je stopil iz operacijske dvorane in pretreseni družini sporočil, da se je pacient prebudil in da »še ni pripravljen« na odvzem organov. Pozneje se je izvedelo, da se je Hoover delno prebudil že tisto jutro med katetrizacijo srca, vendar bolnišnica o tem družine sploh ni obvestila.

Zdravniki so takrat ocenili, da je njegova prognoza še vedno slaba, zato so svetovali, naj ga odpeljejo domov in mu omogočijo čim bolj udobno oskrbo. Donna zanj skrbi že več let, šele pred nekaj meseci pa jo je kontaktiral nekdanji uslužbenec organizacije za darovanje organov (Koda). Ta ji je razkril prej zamolčane podrobnosti: Hoover se je na operacijski mizi krčevito upiral in vidno jokal. Iz bolnišnice Baptist Health so v uradni izjavi sporočili le, da je varnost pacientov njihova najvišja prioriteta in da vedno tesno sodelujejo z družinami, da bi zagotovili spoštovanje želja glede darovanja organov.