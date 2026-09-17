Šok v družini! Mož preveril varnostne kamere, ujel ženo med seksom s psom (FOTO)

Moža, ki je v hiši namestil nadzorne kamere, da bi ugotovil, kdo mu iz posode krade drobiž, je ob pregledovanju posnetkov čakal šok. Na njih je namreč ujel svojo 38-letno ženo Malio Nummerdor med spolnim odnosom z družinskim psom.

Mož je o vsem obvestil policijo in jim predal posnetke ter fotografije. Kot izhaja iz policijskega poročila urada šerifa v okrožju Charlotte, so bili vsi družinski člani seznanjeni z nameščenimi kamerami. Osumljenka je v policijskem intervjuju potrdila, da je na posnetku ona, vendar je kakršne koli spolne stike z živaljo zanikala in se izgovarjala, da je psa le božala. Mamo dveh otrok so po odkritju aretirali ter jo odvedli v pripor, določena pa je bila varščina v višini 35.000 dolarjev (okrog 30 tisoč evrov). Posebno zgražanje je po spletu sprožila njena policijska fotografija, na kateri se široko in brezskrbno nasmeji.

Primer je šokiral tudi lokalne oblasti. Šerif Bill Prummell je ob objavi primera izjavil: »V celotni karieri sem le redkokdaj ostal brez besed, in to je eden takšnih trenutkov. Tega ravnanja preprosto ne morem razumeti. Nobena žival ne bi smela biti izpostavljena takšnemu ravnanju, in zagotavljam vam, da bomo ob podobnih primerih v našem okrožju odločno ukrepali. In potem še nasmeh na policijski fotografiji? Ne vem, kaj je smešnega na tem, da te aretirajo zaradi česa tako gnusnega.«