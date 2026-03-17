Šok v Londonu, Bonnie Blue pred ambasado posnemala spolni akt

Bonnie Blue je bila obtožena »žaljenja javne morale« potem, ko je pred ambasado v Londonu posnemala spolni akt. Ustvarjalka vsebin za odrasle, katere pravo ime je Tia Billinger, je objavila posnetek, na katerem izvaja dejanje, medtem ko drži indonezijsko zastavo pred ambasado te države v Združenem kraljestvu. V tiskovnem sporočilu policije Met so povedali: »Ženska je bila obtožena žaljenja javne morale po preiskavi Met Police. Tia Billinger, 26 let, iz Draycotta v Derbyshireu, je bila obtožena v ponedeljek, 16. marca. Pojavila se bo na magistratnem sodišču Westminster v sredo, 22. aprila. Obtožba se nanaša na incident na Great Peter Street, SW1, v ponedeljek, 15. decembra. Izvedena je bila preiskava, in ženska v svojih 20-ih je bila 2. februarja zaslišana pod opozorilom. Primer je bil predan tožilstvu, ki je kasneje odobril obtožbo.«

Če bo spoznana za krivo, ji grozi do šest mesecev zapora. Bonnie je bila obdana z moškimi v kapucah in maskah, ki so pokrivale obraze, in je dejala: »Ja, aretirali so me na Baliju zaradi snemanja ... Zato sem prišla do ambasade – da bi si to ogledali osebno.«

Britanka je bila aretirana in zvezana decembra, potem ko so jo obtožili ustvarjanja pornografskega materiala. Policija je med snemanjem vdrla v studio in kljub temu, da se je model OnlyFans pojavila na sodišču zaradi obtožbe, je bila oproščena incidenta, ki je vključeval 17 moških turistov. Bonnie je bila kaznovana z denarno kaznijo, nato pa so jo iz države izgnali. Indonezijske oblasti za priseljevanje so ji po tem dogodku prepovedale vstop v državo za 10 let. Takrat je tiskovni predstavnik pojasnil, da je bila prepoved izdana, ker njene dejavnosti »niso skladne z napori vlade za ohranjanje kakovosti turizma na Baliju«, saj naj ne bi pokazala dovolj spoštovanja do lokalnih kulturnih vrednot. Bonnie so prijeli v studiu Pererenan, kjer je bila ena izmed štirih oseb, ki so imele »dominantno vlogo« v domnevno »resničnostni oddaji z zabavno tematiko«.

Policija je bila obveščena s strani prič, ki so povedale, da ni bil ustvarjen noben material za odrasle. Pred tem je trdila, da je njen cilj snemati nekaj vsebin za odrasle s »komaj polnoletnimi« najstniki, in je na Baliju kupila tovornjak, na katerem je bil napis »Bonnie Blue’s BangBus«, poroča LADbible.