Šok v templju! Žensko hoteli upepeliti, potem pa iz krste zaslišali trkanje

Na Tajskem so v nedeljo 65-letno žensko pripeljali na upepelitev v budistični tempelj, ki pa je niso izvedli, saj je osebje v templju slišalo premike v krsti in trkanje po njej. Ko so krsto odprli, so ugotovili, da ženska ni mrtva, poroča britanski časnik Guardian. Zdravstveno stanje 65-letnice se je v zadnjih letih poslabšalo. Kot je dejal njen brat, je bila približno dve leti praktično priklenjena na posteljo in je postala neodzivna, pred dvema dnevoma pa naj bi celo nehala dihati.

Ker je izrazila željo, da bi darovala svoje organe, jo je položil v krsto in odpeljal 500 kilometrov do bolnišnice v Bangkoku. Tam so zavrnili krsto, saj ni imel uradnega mrliškega lista. Brat se je nato obrnil na budistični tempelj v provinci Nonthaburi, ki ponuja brezplačno upepeljevanje, a so ga zaradi manjkajočega dokumenta tudi tam zavrnili.

Skoraj se je zgodilo najhujše. FOTO: Jose Luis Gonzalez Reuters

Po besedah direktorja templja Pairata Soodthroopa so zaposleni zaslišali trkanje ženske, medtem ko je moškemu razlagal, kako pridobiti mrliški list. »Bil sem presenečen, zato sem jih prosil, naj odprejo krsto. Videl sem jo, kako je rahlo odprla oči in trkala na stran krste. Verjetno je trkala že kar nekaj časa,« je dejal Soodthroop ter dodal, da so žensko nato pregledali in odpeljali v bližnjo bolnišnico. V templju so tudi zagotovili, da bodo krili njene zdravstvene stroške.