Šok za lastnico! Prižgala pralni stroj in ni opazila, da je v njem ... (VIDEO)

Galerija
Iz Rusije poročajo o nenavadnem incidentu. V Moskvi je ženska po nesreči prižgala pralni stroj z mačko v bobnu. Ni opazila, da se je žival splazila v notranjost, in je vključila program pranja.
Ko je zaslišala krike, je takoj ustavila stroj, vendar je prišlo do kratkega stika. Vrat pralnega stroja ni mogla odpreti in vode ni bilo mogoče izprazniti. Ženska je poklicala reševalce in na koncu so ubogo žival, ime ji je Joy, nepoškodovano potegnili iz pralnega stroja. Hitro si je opomogla in celo nekaj pojedla.
