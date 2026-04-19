Šokanten dogodek v Mestrah, učiteljica je zaradi razlage besede ostrigla dve učenki. Učenci: Hudo ponižanje

Učiteljica se brani, da je dejanje storila le zaradi boljše razlage, a jo čaka preiskava; ogorčenje ravnatelja, ki njeno dejanje obsoja, in obsodbo učencev ter staršev pa je že požela. Zgodilo se je blizu Slovenije, v Mestrah pri Benetkah. Kot poroča Ansa, je učiteljica v razredu dvema učenkama odrezala pramena las, da bi ponazorila, kako se naredi povzetek. Šokanten dogodek se je zgodil v tretjem razredu nižje srednje šole na inštitutu Bellini v Mestrah. V slovenskem šolskem sistemu bi to ustrezalo osmemu ali devetemu razredu osnovne šole.

Učenki vprašali le, kako napisati povzetek

Dve učenki sta, potem ko sta prosili za pojasnilo, kako napisati povzetek, doživeli, da jima je učiteljica s škarjami odrezala pramena las. Učiteljica je bila v razredu šele približno dvajset dni, saj so jo zaposlili kot nadomestno učiteljico do konca šolskega leta. Starši učencev so že protestirali, šola pa je uvedla notranjo preiskavo, po kateri bodo sprejeli ustrezne ukrepe. Dogodek se je zgodil med poukom, pred vsemi učenci, kot odziv na vprašanje o dolžini naloge, ki jo je zahtevala učiteljica. Učiteljica je, kar so ji očitali, že potrdila in priznala, da je pretiravala, a se izgovorila, da je ravnala zato, da bi bila bolje razumljena.

Rezanje las učenkam brez pristanka kajpak odmeva po Italiji. »To je precej bizarno dejanje, ki se ne bi smelo zgoditi, vsekakor ni sprejemljivo«, se je odzval predsednik nacionalnega združenja ravnateljev Antonello Giannelli. Podobno meni predsednik rimskih ravnateljev Mario Rusconi: »Vsak učitelj mora imeti veliko spoštovanje do učencev, tako fizično kot moralno. Nikoli ne sme uporabljati pristopa diskreditacije, kot je ›ničesar ne znaš‹, temveč je treba učence motivirati z ustreznimi in primernimi metodami, ki ne posegajo v dostojanstvo posameznika.«