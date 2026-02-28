Šokantne izjave brazilskega jasnovidca: »Nadzorujejo nas bio-droni«

Po napovedi Donalda Trumpa, da bodo v ZDA razkrili zaupne dokumente o zunajzemeljskem življenju, so se znova razplamtele različne teorije o tem, kdo ali kaj naj bi že dolgo nadzoroval naš planet. Med najbolj glasnimi je brazilski jasnovidec Athos Salomé, ki mu nekateri pravijo »živi Nostradamus«. Salomé trdi, da človeštvo že tisočletja ni suvereno. Po njegovem mnenju naj bi poročila o neznanih objektih pod morsko gladino kazala, da so tuje inteligence na Zemlji prisotne že zelo dolgo. Kot pravi, ljudje živimo kot ribe v akvariju in šele zdaj naj bi začeli opažati steklo, ki nas obdaja.

Prepričan je, da ostanki, najdeni v Marianskem jarku, najglobljem delu svetovnih oceanov, potrjujejo obstoj stalnih vesoljskih baz pod morsko gladino. Po njegovih besedah naj bi tam delovale »matične ladje«, meje med državami pa naj bi bile nepomembne v primerjavi z, kot pravi, vibracijskimi ravnmi resničnosti. Ob tem poudarja, da ne govori o klasični podobi nezemljanov, temveč o umetno ustvarjenih bioloških organizmih – nekakšnih bio-dronih, ki naj bi jih upravljala višja inteligenca. Po njegovem mnenju nas ne obiskujejo »sosedje iz galaksije«, temveč naj bi nas nadzorovali avtomatizirani sistemi iz druge ravni realnosti.

Salomé opozarja tudi, da bi bila človeška vojaška tehnologija proti takšnim entitetam neučinkovita. Sklicuje se na posnetek brezpilotnega letalnika MQ-9 Reaper iz Sirije, kjer naj bi raketa zadela kovinsko kroglo brez učinka. Po njegovem to dokazuje, da je sodobni arzenal v primerjavi s tovrstno inteligenco zastarel. Njegove izjave nimajo znanstvene podlage in sodijo v okvir teorij o nezemeljskem nadzoru, ki se ob vsakem političnem ali medijskem razkritju znova okrepijo. Kljub temu Salomé vztraja, da je trenutek razkritij prelomnica, ki odpira vprašanja o tem, kdo v resnici nadzoruje zračni prostor in ali je človeška suverenost takšna, kot smo jo razumeli doslej.