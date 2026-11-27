58-letni Britanec Dean Crabtree je več mesecev sistematično grenil življenje svojemu starejšemu sosedu. V njegovo hišo je metal pasje iztrebke, se gol sprehajal mimo in v kamere kazal opolzke geste. Zdaj ga je doletela zaslužena kazen.

Bizarno sosedsko nadlegovanje se je dogajalo v angleškem mestu Chesterfield. 58-letni Crabtree soseda ni pustil pri miru: poleg tega, da je njegovo hišo obmetaval s pasjimi iztrebki in se pred njegovo posestjo sprehajal povsem gol, je psom dovoljeval, da so opravljali potrebo na sosedovem vrtu, na ves glas predvajal glasbo, v skupno ograjo pa zatikal smeti. Starejši moški, čigar identitete niso razkrili, je v izjavi za sodišče opisal, kako hudo ga je vse skupaj prizadelo: »Takšno vedenje je zame povzročilo veliko stisko in močno vplivalo na moje vsakdanje življenje. Moj dom bi moral biti kraj, kjer se počutim varno in udobno. Namesto tega sem bil nenehno vznemirjen, pod stresom in se nisem mogel sprostiti.«

»Ko sem na svojem vrtu redno naletel na pasje iztrebke, steklenice in pločevinke, je bilo to zame ponižujoče in zastrašujoče. Na lastnem domu sem se počutil kot tarča nadlegovanja,« je še pojasnil. Policija je Crabtreeja prijela že v začetku leta, a se niti takrat ni umiril, saj naj bi med postopkom v priporu izrekel več neprimernih opazk tudi na račun policistke.

Konec oktobra je sedel na zatožno klop sodišča v Derbyju. Tam je priznal krivdo za nespodobno razkazovanje, nadlegovanje ter grozilno in žaljivo vedenje. Sodišče ga je obsodilo na 45 tednov zapora, hkrati pa mu je za kar 15 let prepovedalo kakršen koli stik z oškodovancem in njegovo družino.

Policistka Tammy Careless, ki je vodila preiskavo, je po sodbi poudarila, da je Crabtree povsem nedolžnemu človeku in njegovi družini zagrenil življenje, čeprav so si želeli le miru. »Nikomur se ne bi smelo zgoditi, da se v lastnem domu ne počuti varno. Dom mora biti zatočišče, zato je razumljivo, da je bilo takšno ravnanje za žrtve boleče,« je dejala. Ob tem se je oškodovancem zahvalila za pomoč pri preiskavi in dodala, da je opolzki sosed zdaj končno za rešetkami.