  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZA VRATI KREMATORIJA

Šokantno razkritje, to se zgodi z vašim telesom po kremaciji

Kaj se resnično zgodi z vašim telesom po smrti so razkrili zaposleni v krematoriju.
FOTO: Sam Thomas Getty Images/istockphoto
FOTO: Sam Thomas Getty Images/istockphoto
A. G.
 20. 3. 2026 | 20:15
3:17
A+A-

Zaposleni delavci v angleškem krematoriju so razkrili, kaj se dejansko zgodi s telesom, ko je kremirano, razkrivajoč resnico o tem, kaj se zgodi po smrti, vsaj fizično. Obstaja veliko zgodb o tem, kaj so ljudje videli na robu smrti, in teorij o tem, kam morda gremo, ali obstaja posmrtno življenje in podobno. A žalostna resnica je, da nikoli ne bomo povsem prepričani, dokler sami ne bomo v tej situaciji. Kar pa ljudje vedo, je, kaj se zgodi z našimi fizičnimi telesi po smrti. Krematorij v Nottinghamu v Angliji zdaj poskuša razbliniti mite o tem, kaj se imenuje otipljivi vidiki smrti. 

Medtem ko se mnogi bojijo smrti, so tisti, ki delajo v industriji, priznali, da imajo precej drugačen pogled na proces. Krematorij Bramcote v Nottinghamu je organiziral dogodek, da bi javnosti bolj pojasnil postopek kremacije, pri čemer je upravnica razkrila resničnost vsega tega. Louise Singer, upravnica krematorija, je lokalnemu mediju Nottinghamshire Live prek The Mirror povedala: »Obstaja toliko mitov o tem, kaj se dogaja v krematoriju. Ljudje mislijo, da ponovno prodajamo krste ali mešamo pepel, zato je danes cilj pokazati, da smo transparentni in da nam je mar. Samo želimo jih pomiriti skozi celoten postopek.«

Vsi kovinski predmeti, kot so prstani ali proteze, se odstranijo s posebno napravo. FOTO: Katarzynabialasiewicz Getty Images
Vsi kovinski predmeti, kot so prstani ali proteze, se odstranijo s posebno napravo. FOTO: Katarzynabialasiewicz Getty Images

Družina običajno nato odloči, ali želi pepel raztrositi v krematoriju ali na določenem kraju. V zadnjem času so nekateri izbrali, da pokojne ljubljene osebe vključijo v nakit ali tetovaže.

Shranjevanje pepela

Odgovorili so tudi na druga »goreča« vprašanja, kot je, kaj se zgodi takoj po kremaciji. Medtem ko nekateri mislijo, da krsta takoj vstopi v peč po obredu, zakon določa, da imajo krematoriji do 72 ur časa za kremiranje telesa. V Bramcote pa to običajno opravijo v 24 urah. Presenetljivo je, da je najpomembnejše, da osebje preveri, da v krsti ni ničesar in da posameznik nima srčnega spodbujevalnika, saj bi lahko v peči eksplodiral in povzročil, da 20-tonske naprave odletijo s tal. Telesa običajno peljejo v eno od dveh naprav, kjer plamen dvigne temperaturo na približno 800 do 1.000 stopinj Celzija približno 90 minut, medtem ko osebje spremlja potek skozi opazovalno okno. Medtem se izločajo in filtrirajo odpadni delci, da se zagotovi, da živo srebro iz plomb ne onesnaži ozračja.

Kar zadeva shranjevanje pepela, je omenjeno, da bi moral imeti konsistenco, podobno pesku, preden ga zgrabijo z motiko in pustijo, da se ohladi eno uro. Po besedah višjega operativca Andyja Handsa končna teža pepela odvisna od osebe in gostote kosti, vendar naj bi bila približno enaka rojstni teži. Vsi kovinski predmeti, kot so prstani ali proteze, se nato odstranijo s posebno napravo. Družina običajno nato odloči, ali želi pepel raztrositi v krematoriju ali na določenem kraju. V zadnjem času so nekateri izbrali, da pokojne ljubljene osebe vključijo v nakit ali tetovaže, poroča LADbible.

Več iz teme

krematorijsmrtslovoAnglija
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki