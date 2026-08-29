  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LA TOMATINA

Spet se je vnel paradižnikov boj, uporabili so kar 165 ton prezrelih plodov (FOTO)

La Tomatina že od 1945. v špansko mestece prinaša nenavadno zabavo. Letos se je 165 ton prezrelih plodov v nekaj minutah spremenilo v kašo.
V nekaj minutah so bili vsi prekriti s krvavo rdečo. FOTOGRAFIJE: Thomas Peter/Reuters

V nekaj minutah so bili vsi prekriti s krvavo rdečo. FOTOGRAFIJE: Thomas Peter/Reuters

Kot prizor iz grozljivke

Kot prizor iz grozljivke

Bitka s prezrelimi paradižniki je vse bolj priljubljena tradicija.

Bitka s prezrelimi paradižniki je vse bolj priljubljena tradicija.

V nekaj minutah so bili vsi prekriti s krvavo rdečo. FOTOGRAFIJE: Thomas Peter/Reuters
Kot prizor iz grozljivke
Bitka s prezrelimi paradižniki je vse bolj priljubljena tradicija.
E. B.
 29. 8. 2026 | 07:32
2:37
A+A-

V špansko mestece Buñol se je zgrnilo več kot 20.000 ljudi, željnih prav posebne zabave. Ulice so za dobro uro postale prizorišče največje paradižnikove bitke na svetu, slovite La Tomatine, v kateri so se udeleženci obmetavali s kar 165 tonami prezrelih plodov.

Paradižnike je treba pred metom zmečkati.

Na ulicah se je razvila prava, na videz krvava bitka: nihče ni nikomur ostal dolžen, v nekaj minutah so bili vsi obiskovalci prekriti z rožnato rdečo paradižnikovo kašo. In čeprav je metanje mehkih sadežev videti nedolžno, organizator dogodka glasno opozarja, da je treba pred metom paradižnik zmečkati, nekateri obiskovalci pa so si pred metežem nadeli tudi zaščitna očala in v ušesa vtaknili čepke. Pri tradiciji sodelujejo predvsem domačini, a večina teh se zadnja leta ukvarja s preprečevanjem škode – mnogi so se tudi tokrat raje zadrževali na varnem, na svojih balkonih, in z vodo škropili podivjane udeležence rdeče bitke, številni pa so prej stavbe prekrili z velikimi ponjavami.

Kot prizor iz grozljivke
Kot prizor iz grozljivke

Franco prepovedal

Tradicionalna prireditev poteka zadnjo sredo v avgustu, njene korenine pa segajo v leto 1945. Takrat naj bi med prerivanjem med uličnim sprevodom eden od udeležencev padel, zato je jezen začel obmetavati vse okoli sebe, z vsem, kar mu je prišlo pod roke. Tudi s paradižnikom. Leto pozneje so mladi prebivalci Buñola dogodek ponovili, tokrat načrtno in z vrečami zrelih paradižnikov, tradicija se je potem prijela. Med diktaturo Francisca Franca je bila La Tomatina nekaj časa prepovedana, pozneje pa so jo znova obudili, v 80. pa so o njej že poročale tuje televizije in posnetke divje poulične zabave ponesle v svet.

Bitka s prezrelimi paradižniki je vse bolj priljubljena tradicija.
Bitka s prezrelimi paradižniki je vse bolj priljubljena tradicija.

Letos je festival obiskalo že več kot 20.000 ljudi, med njimi kar 40 odstotkov tujcev, za izredno priljubljenost pa je zaslužen tudi prizor z rdečih ulic Buñol iz bollywoodskega filma Zindagi Na Milegi Dobara iz leta 2011, zato je Španija vse bolj priljubljena tudi med Indijci. Tuji turisti morajo sicer za sodelovanje plačati prijavnino, ki znaša okoli 15 evrov.

Po koncu bitke sledi nič manj zahtevno čiščenje, pri katerem ceste in pločnike ter pročelja temeljito spirajo z vodo, pri odpravljanju škode pa vestno sodelujejo vsi.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

paradižnikfestivalŠpanijazabavaBunoltradicija
ZADNJE NOVICE
08:37
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NASILJE MED MLADOLETNIKI

V grozljivem napadu umrl 14-letni deček, 17-letnik naj bi ga z nožem zabodel sredi ulice

Drama se je začela pozno zvečer, ko so mimoidoči poklicali policijo in na ulici našli hudo poškodovanega dečka
29. 8. 2026 | 08:37
08:34
Lifestyle  |  Polet
MOŠKI HORMONI

Ste po 45. letu nenehno utrujeni? Morda je čas, da preverite tudi hormone

Najslabši sta pravzaprav obe skrajnosti: da se moške težave avtomatično pripiše staranju ali pa se testosteron predstavlja kot čudežno sredstvo za pomlajevanje.
Miroslav Cvjetičanin29. 8. 2026 | 08:34
08:16
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Pečene paprike malo drugače: ta nadev jih spremeni v pravo pojedino (VIDEO)

Sočne pečene paprike napolnimo s kremasto mešanico sira, fete in svežih zelišč ter jih pokapamo z oljčnim oljem in balzamičnim kisom. Krepka priloga k žaru, ki je še boljša naslednji dan.
Odprta kuhinja29. 8. 2026 | 08:16
08:15
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPRAŠAJTE STROKOVNJAKA

Šef nam plač in regresa ne izplačuje redno. Je to zakonito in kaj lahko storimo?

Pisal nam je bralec, ki pravi, da delodajalec izigrava njega in sodelavce ter si pravice zaposlenih razlaga po svoje. Svetuje pravnik.
Boštjan J. Turk29. 8. 2026 | 08:15
08:10
Razno
NOVO ŠOLSKO LETO

Na avtobusih te dni lahko nastane kaos: upokojencem svetujejo, kdaj naj se odpravijo na pot

Na vlakih težav ne pričakujejo. Prvi šolski dan bo dijake, študente s septembrskimi izpitnimi roki, delavce in starejše prevažalo 1100 avtobusov in 580 vlakov.
Borut Tavčar29. 8. 2026 | 08:10
07:46
Novice  |  Svet
TRAGEDIJA POŽARA NA OMIŠKEM OBMOČJU

V požaru pri Omišu umrl nagrajeni gasilec, njegova žena je bila prav tako poškodovana

Za 100 darovanj krvi je prejel priznanje Hrvaškega rdečega križa, mesto Omiš pa mu je podelilo nagrado za življenjsko delo. V požaru je bila poškodovana tudi njegova žena.
29. 8. 2026 | 07:46

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Nemška lekcija: trg je tudi psihologija

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
28. 8. 2026 | 09:51
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Nemška lekcija: trg je tudi psihologija

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
28. 8. 2026 | 09:51
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki