Spet se je vnel paradižnikov boj, uporabili so kar 165 ton prezrelih plodov (FOTO)

V špansko mestece Buñol se je zgrnilo več kot 20.000 ljudi, željnih prav posebne zabave. Ulice so za dobro uro postale prizorišče največje paradižnikove bitke na svetu, slovite La Tomatine, v kateri so se udeleženci obmetavali s kar 165 tonami prezrelih plodov.

Paradižnike je treba pred metom zmečkati.

Na ulicah se je razvila prava, na videz krvava bitka: nihče ni nikomur ostal dolžen, v nekaj minutah so bili vsi obiskovalci prekriti z rožnato rdečo paradižnikovo kašo. In čeprav je metanje mehkih sadežev videti nedolžno, organizator dogodka glasno opozarja, da je treba pred metom paradižnik zmečkati, nekateri obiskovalci pa so si pred metežem nadeli tudi zaščitna očala in v ušesa vtaknili čepke. Pri tradiciji sodelujejo predvsem domačini, a večina teh se zadnja leta ukvarja s preprečevanjem škode – mnogi so se tudi tokrat raje zadrževali na varnem, na svojih balkonih, in z vodo škropili podivjane udeležence rdeče bitke, številni pa so prej stavbe prekrili z velikimi ponjavami.

Kot prizor iz grozljivke

Franco prepovedal

Tradicionalna prireditev poteka zadnjo sredo v avgustu, njene korenine pa segajo v leto 1945. Takrat naj bi med prerivanjem med uličnim sprevodom eden od udeležencev padel, zato je jezen začel obmetavati vse okoli sebe, z vsem, kar mu je prišlo pod roke. Tudi s paradižnikom. Leto pozneje so mladi prebivalci Buñola dogodek ponovili, tokrat načrtno in z vrečami zrelih paradižnikov, tradicija se je potem prijela. Med diktaturo Francisca Franca je bila La Tomatina nekaj časa prepovedana, pozneje pa so jo znova obudili, v 80. pa so o njej že poročale tuje televizije in posnetke divje poulične zabave ponesle v svet.

Bitka s prezrelimi paradižniki je vse bolj priljubljena tradicija.

Letos je festival obiskalo že več kot 20.000 ljudi, med njimi kar 40 odstotkov tujcev, za izredno priljubljenost pa je zaslužen tudi prizor z rdečih ulic Buñol iz bollywoodskega filma Zindagi Na Milegi Dobara iz leta 2011, zato je Španija vse bolj priljubljena tudi med Indijci. Tuji turisti morajo sicer za sodelovanje plačati prijavnino, ki znaša okoli 15 evrov.

Po koncu bitke sledi nič manj zahtevno čiščenje, pri katerem ceste in pločnike ter pročelja temeljito spirajo z vodo, pri odpravljanju škode pa vestno sodelujejo vsi.