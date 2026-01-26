Spolni odnosi za 4,5 evra in milijardni posel: temna plat priljubljene evropske destinacije

Priljubljena počitniška destinacija Barcelona naj bi se v zadnjih letih razvila v eno največjih evropskih žarišč prostitucije in spolnega turizma. V mestu naj bi deloval ogromen, več milijard evrov vreden spolni trg, po trditvah pa je po obsegu med največjimi na svetu – takoj za Tajsko in Portorikom. Plačevanje za spolne storitve je v Španiji zakonito, prepovedano pa je nagovarjanje na javnih površinah, čeprav naj se v katalonski regiji, kjer leži Barcelona, tega pravila domnevno ne bi držali dosledno.

Vlada želi prostitucijo kriminalizirati, a del spolnih delavk se temu upira. Povezale so se v skupino Stop Abolicion in poudarjajo, da jih ščiti španska zakonodaja o pravici do telesne avtonomije. Seksualna delavka Pamela (40) je do načrtov vlade močno kritična: »Nihče nima pravice nadzorovati mojega telesa.« Dodala je, da gre za dogovore med odraslimi, kriminalizacija pa bi po njenem pomenila odvzem nadzora nad lastnim telesom in potisk v še slabše, nevarnejše razmere: »To bi me prisililo v slabše delovne pogoje.«

Barcelona ima tudi temno plat. FOTO: Feist Marko

Po navedbah naj bi bilo po Španiji okoli 300.000 seksualnih delavk, največ posla pa naj bi bilo prav v Barceloni – v bordelih, na ulici in v stanovanjih. V tako imenovanih megabordelih, denimo v četrti Sants-Montjuïc, naj bi bogatemu klientu ponudili več žensk hkrati, pri čemer naj bi polurna storitev stala okrog 131 evrov, ura pa okrog 218. Opozorila prihajajo tudi s strani borcev za človekove pravice, ki izpostavljajo izkoriščanje žensk in mladoletnic ter dejstvo, da je del industrije prepleten s trgovino z ljudmi.

Posebej problematično naj bi bilo v četrti Raval, v bližini turističnih točk, kot so Las Ramblas. Tam naj bi bile v prostitucijo potisnjene tudi mladoletne osebe, cene pa naj bi bile blizu 20 evrov za 15 minut spolnega odnosa oziroma 4,5 evra za oralni seks. Podobne zgodbe naj bi se dogajale tudi v okolici stadiona Camp Nou. V ospredju so po navedbah medijev tudi ranljive ženske, ki prihajajo iz Afrike, Latinske Amerike in Vzhodne Evrope, ter naj bi jih v industrijo pogosto prisilili prekupčevalci, nato pa zlorabljali zvodniki. Odvetnica za človekove pravice in zagovornica ukinitve prostitucije Nuria Gonzalez Lopez opozarja, da je prostitucija v Ravalu Barcelono spremenila v destinacijo spolnega turizma: »Tu je nekaj za vsak žep. Na spletnih turističnih forumih Barcelona izstopa kot poceni, dostopna in permisivna izbira. Postala je središče izkoriščanja žensk vseh vrst.«