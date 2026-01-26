  • Delo d.o.o.
ŽARIŠČE SPOLNEGA TURIZMA

Spolni odnosi za 4,5 evra in milijardni posel: temna plat priljubljene evropske destinacije

Plačevanje za spolne storitve je v Španiji zakonito, prepovedano pa je nagovarjanje na javnih površinah.
Simbolična fotografija. FOTO: Fernandoquevedo Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Fernandoquevedo Getty Images/istockphoto
N. P.
 26. 1. 2026 | 20:56
 26. 1. 2026 | 20:56
2:48
A+A-

Priljubljena počitniška destinacija Barcelona naj bi se v zadnjih letih razvila v eno največjih evropskih žarišč prostitucije in spolnega turizma. V mestu naj bi deloval ogromen, več milijard evrov vreden spolni trg, po trditvah pa je po obsegu med največjimi na svetu – takoj za Tajsko in Portorikom. Plačevanje za spolne storitve je v Španiji zakonito, prepovedano pa je nagovarjanje na javnih površinah, čeprav naj se v katalonski regiji, kjer leži Barcelona, tega pravila domnevno ne bi držali dosledno.

Vlada želi prostitucijo kriminalizirati, a del spolnih delavk se temu upira. Povezale so se v skupino Stop Abolicion in poudarjajo, da jih ščiti španska zakonodaja o pravici do telesne avtonomije. Seksualna delavka Pamela (40) je do načrtov vlade močno kritična: »Nihče nima pravice nadzorovati mojega telesa.« Dodala je, da gre za dogovore med odraslimi, kriminalizacija pa bi po njenem pomenila odvzem nadzora nad lastnim telesom in potisk v še slabše, nevarnejše razmere: »To bi me prisililo v slabše delovne pogoje.«

Barcelona ima tudi temno plat. FOTO: Feist Marko
Barcelona ima tudi temno plat. FOTO: Feist Marko

Po navedbah naj bi bilo po Španiji okoli 300.000 seksualnih delavk, največ posla pa naj bi bilo prav v Barceloni – v bordelih, na ulici in v stanovanjih. V tako imenovanih megabordelih, denimo v četrti Sants-Montjuïc, naj bi bogatemu klientu ponudili več žensk hkrati, pri čemer naj bi polurna storitev stala okrog 131 evrov, ura pa okrog 218. Opozorila prihajajo tudi s strani borcev za človekove pravice, ki izpostavljajo izkoriščanje žensk in mladoletnic ter dejstvo, da je del industrije prepleten s trgovino z ljudmi.

Posebej problematično naj bi bilo v četrti Raval, v bližini turističnih točk, kot so Las Ramblas. Tam naj bi bile v prostitucijo potisnjene tudi mladoletne osebe, cene pa naj bi bile blizu 20 evrov za 15 minut spolnega odnosa oziroma 4,5 evra za oralni seks. Podobne zgodbe naj bi se dogajale tudi v okolici stadiona Camp Nou. V ospredju so po navedbah medijev tudi ranljive ženske, ki prihajajo iz Afrike, Latinske Amerike in Vzhodne Evrope, ter naj bi jih v industrijo pogosto prisilili prekupčevalci, nato pa zlorabljali zvodniki. Odvetnica za človekove pravice in zagovornica ukinitve prostitucije Nuria Gonzalez Lopez opozarja, da je prostitucija v Ravalu Barcelono spremenila v destinacijo spolnega turizma: »Tu je nekaj za vsak žep. Na spletnih turističnih forumih Barcelona izstopa kot poceni, dostopna in permisivna izbira. Postala je središče izkoriščanja žensk vseh vrst.«

prostitucijatrgovina z ljudmiturizemŠpanijaposilstvospolne zlorabeizkoriščanjenasiljespolnostspolni turizem
20:43
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE SE BO NADALJEVALO FEBRUARJA

Z umorom Riharda se je rešila: »Če mu ne bi vzela noža, bi bila jaz zdaj mrtva«

Fahrije Rama v spalnici z nožem zabodla 53-letnega Riharda Žvikarta. Sobodajalec jo je silil v spolni odnos, je obtožena zapisala v zagovoru.
Andrej Bedek26. 1. 2026 | 20:43
20:41
Novice  |  Svet
POTRDILO MINISTRSTVO

Pred Trumpovimi agenti niso varni niti Slovenci: Ice iz ZDA izgnal že tri

Če v kratkem potujete v Združene države Amerike, se izogibajte območij, kjer potekajo protesti.
26. 1. 2026 | 20:41
20:25
Novice  |  Svet
ŽE ČEZ NEKAJ LET?

Apokaliptične napovedi: dan, ko bo tehnologija prevzela nadzor nad svetom, je bližje, kot si mislimo

Kvantni računalniki bodo prej ali slej razbili vsa digitalna potrdila, podpise in šifre, ki varujejo naše najbolj osebne in skrivne informacije, menijo strokovnjaki.
26. 1. 2026 | 20:25
19:50
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Sedem stvari, za katere se vam nikomur ni treba opravičevati

Psihologi opozarjajo, da opravičevanje zaradi nekaterih stvari vodi do občutka manjvrednosti in krivde.
26. 1. 2026 | 19:50
19:40
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
UMOR

33-letnico zabodli do smrti, v hiši z njo trije otroci: »Očka je ubil mamico!« (FOTO)

Moža aretirali.
26. 1. 2026 | 19:40
19:24
Novice  |  Kronika  |  Doma
GROZLJIVKA

V Račah ga je namesto zmenka na dvorišču osnovne šole čakalo nasilje: slekli so ga in uporabili paralizator

V povezavi z omenjenim dogodkom mariborski policisti obravnavajo šest osumljencev za različna kazniva dejanja.
26. 1. 2026 | 19:24

Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
