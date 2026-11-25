Christie Miller so junija 2022 diagnosticirali raka dojke, ki je napredoval v četrti stadij. Šlo je za HER2-pozitivnega raka, s katerim se je spopadala zadnja leta svojega življenja. Pred smrtjo se je odločila, da bo svojim sledilcem zapustila prav posebno sporočilo. V pisanem puloverju s kapuco in samorogovimi rogovi je pogledala v kamero ter spregovorila o svojem slovesu.

»Hej, hej, hej, tukaj Christie Miller. In če gledate ta posnetek, pomeni, da sem mrtva. Kar pomeni tudi, da sem se ponovno združila ...« je povedala. V tistem trenutku so njene besede prekinili in prikazali montažo fotografij, na katerih je skupaj s pokojnim možem Markom. V ozadju je zazvenela pesem Reunited glasbene skupine Peaches & Herb.

Za možem je žalovala le dobro leto, zdaj se je poslovila tudi sama

Christiejin mož Mark, s katerim sta bila poročena 36 let, je junija 2025 umrl zaradi raka trebušne slinavke. Dobro leto pozneje je bitko z rakom izgubila še sama. Prav zato ima njeno zadnje sporočilo še posebej ganljiv pomen, saj je z besedami o ponovnem snidenju namignila na pokojnega življenjskega sopotnika. V svojem poslovilnem videu je poudarila, da je kljub bolezni in težkim življenjskim preizkušnjam živela čudovito življenje, ki ga ne obžaluje. Sledilcem je položila na srce, naj živijo polno in pogumno ter naj ne dovolijo, da bi jih pri tem omejevalo mnenje drugih ljudi. »Pojdite ven in živite svoje življenje,« je bilo njeno sporočilo.

Christie Miller se je tako od svojih sledilcev poslovila na povsem svoj način: z nasmehom, kančkom humorja in ganljivim spominom na moža, s katerim je preživela 36 let zakona.