Srhljive postave v črnem prestrašile prebivalce, policija opozarja: ne hodite sami po temi (FOTO)

V Zrenjaninu v Srbiji so v zadnjih nekaj večerih, zlasti v naselju Bagljaš, opazili več oseb, preoblečenih v srhljiv lik iz grozljivke Nuna. Nenavaden prizor je vznemiril del lokalnega prebivalstva, o dogajanju pa so se razširila opozorila na družbenih omrežjih. Kot poroča srbski portal Telegraf.rs, so se lokalne strani na družbenih omrežjih oglasile, potem ko so jim prestrašeni prebivalci množično pošiljali zasebna sporočila. Po njihovih navedbah naj bi šlo za nepremišljen izziv s priljubljenega družbenega omrežja TikTok.

»Ker smo prejeli več zasebnih sporočil, noben mestni medij pa se o tem ni oglasil, smo se odločili, da spregovorimo tudi mi. Na območju Bagljaša in Zrenjanina so v zadnjih nekaj večerih v poznih urah opazili več oseb, preoblečenih v nune. Domnevno gre za bizaren in nepremišljen trend s TikToka, ki se je iz tujine razširil tudi k nam,« so zapisali na eni od lokalnih strani.

Policija poziva k previdnosti, ne k paniki

O dogodku so obvestili tudi pristojne organe. Ti in lokalni aktivisti poudarjajo, da ni razloga za paniko, prebivalce pa pozivajo k previdnosti in razumnemu ravnanju. »Policija je bila o tem obveščena in ni razloga za širjenje strahu in panike. Če opazite te osebe, obvestite izključno policijo. Ne organizirajte se v skupine in ne ukrepajte s fizično silo. Če vas je strah in ste sami, se izogibajte hoji po temnih predelih mesta,« so zapisali v objavi.

Opozorilo tudi tistim, ki bi se želeli preobleči

Lokalne strani so neposredno opozorile tudi morebitne udeležence nenavadnega izziva. Takšno početje bi lahko imelo resne posledice tudi zanje. »Prav tako vas pozivamo, da se ne preoblačite v te like, saj so lahko posledice zelo resne,« so sklenili.

Primer je trenutno pod nadzorom pristojnih služb. Prebivalcem svetujejo, naj vsako sumljivo vedenje nemudoma prijavijo policiji na številko 192.