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Srhljivi posnetki iz pisarne: v središču mesta žrtvovali kozo, šlo naj bi za 'črno magijo' (FOTO)

Primer je sprožil zgražanje, potem ko so se pojavili posnetki nadzornih kamer, na katerih moški v stavbo pripeljejo živo kozo.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
N. P.
 8. 6. 2026 | 18:12
 8. 6. 2026 | 18:12
3:07
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V trendovski poslovni stavbi v londonskem Hackneyju naj bi delovalo nezakonito svetišče, povezano z obredi, ki jih nekateri opisujejo kot črno magijo. Primer je sprožil zgražanje, potem ko so se pojavili posnetki nadzornih kamer, na katerih moški v stavbo pripeljejo živo kozo. Žival naj iz nje ne bi nikoli več prišla. 

Bizarno dogajanje naj bi se začelo 17. aprila, ko so kamere posnele, kako so kozo odpeljali v eno od pisarn. Nekaj časa pozneje, ob 4.31 zjutraj, so iz prostora odšli moški, ki so nosili težko vrečo za smeti in prozorno posodo. Kaj natančno je bilo v njih, iz posnetkov ni razvidno, a okoliščine so sprožile resne sume, da je bila žival ubita med nekakšnim obredom. Primer je prvi razkril London Centric, ki je pridobil interne varnostne posnetke iz stavbe. Dan po domnevnem dogodku se je na Instagramu pojavil video, na katerem nekdo kozo trdno drži za roge. Na drugem posnetku naj bi ista žival nepremično ležala na tleh, ob njej pa kleči moški, dviguje roke in poje oziroma izgovarja obredne besede.

Pisarniški prostor naj bi bil pobarvan v črno in rdečo barvo. Moški, ki naj bi ga posnetki prikazovali pri vodenju koze v stavbo, naj bi imel po poročanju tujih medijev za seboj že več podobnih objav na družbenih omrežjih. V preteklih letih naj bi objavljal fotografije in videe, na katerih drži mrtve ptice za noge, pozira z odrezano kozjo glavo, in s krvavimi rokami v zemljo pritiska živalska srca, ovita v liste. Obredi naj se ne bi dogajali le v pisarni. Po navedbah medijev naj bi skupina podobne rituale izvajala tudi na javnih pokopališčih po Londonu. Nekateri posnetki naj bi prikazovali uporabo živalskih delov, eksplozivnih sredstev in zažiganje replik krst ob grobovih ljudi, za katere ni znano, da bi bili kakor koli povezani s skupino.

V Brazilijo žrtvovanje dovoljeno

Moški naj bi bil privrženec Quimbande, afro-brazilske religije, ki se je razvila v času čezatlantske trgovine s sužnji in jo pogosto povezujejo z izrazom »črna magija«. Njeni obredi, imenovani tudi »trabalhos«, so lahko zelo intenzivni in čutni, namenjeni pa naj bi bili priklicu oziroma »hranjenju« duhov. V nekaterih praksah se omenja tudi živalsko žrtvovanje, pri katerem ima posebno vlogo kri.

V Braziliji je vrhovno zvezno sodišče leta 2019 presodilo, da je obredno žrtvovanje živali ustavno zaščiteno v okviru verske svobode. V Veliki Britaniji pa veljajo precej strožja pravila. Zakol živali je praviloma dovoljen le v licenciranih klavnicah in pod natančno določenimi pogoji za zaščito živali. Če bi se izkazalo, da je bila koza res ubita v pisarniškem prostoru, bi šlo za nezakonito dejanje.

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