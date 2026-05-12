Starodavni praznik Bratovščina cvetja in palm prvič pod Unescovo zaščito

Medtem ko je bila pri nas po katoliškem koledarju t. i. papeška nedelja, so v Panchimalcu v Salvadorju verniki konec tedna praznovali Cofradía de las Flores y las Palmas, v prevodu Bratovščina cvetja in palm. Slovesnost je posvečena devici Mariji, njen vrhunec pa je procesija skozi mesto. Letošnja je bila nekaj posebnega tudi zato, ker je Unesco lani Bratovščino cvetja in palm iz Panchimalca vpisal na seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Za Salvador je bil prvi takšen vpis na področju nesnovne kulturne dediščine.

Dogodek je preplet katoliške vere in starodavne tradicije, v katerem se čaščenje Matere božje združi s tradicionalnimi plesi in glasbo. V procesiji po prepolnih ulicah so verniki skozi Panchimalco nosili palmove veje, bogato okrašene s cvetjem. Bratovščina cvetja in palm je izraz ljudske religioznosti, globoko zakoreninjene v spominu in kulturni tradiciji Panchimalca. Tradicija cele skupnosti je bila del 44. kulturnega festivala oziroma sejma cvetja, ki je potekal od začetka maja in se sklenil 10. maja.

Več kot le verska slovesnost

Za domačine je praznovanje veliko več kot le verska slovesnost. Simbolizira tudi hvaležnost naravi, prošnjo za dež in upanje na dobro letino. Praznik sovpada z začetkom deževnega obdobja, ki je bilo za tamkajšnje pridelovalce poljščin vedno življenjskega pomena. Domorodne skupnosti na območju današnjega Salvadorja so se s katolištvom srečale po španski kolonizaciji v 16. stoletju. Vera, ki so jo prinesli kolonizatorji in misijonarji, pa v Panchimalcu ni izbrisala starejših navad, temveč se je prepletla z njimi.