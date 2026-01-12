  • Delo d.o.o.
VIRALNO

Starša na letalu v prvem razredu, otroci poleg stranišča: video, ki je razburil TikTok

»Če sem jaz v poslovnem ali prvem razredu, so tudi moji otroci. Nekako se mi zdi čudno razdvajati družino,« je zapisal komentator.
FOTO: Ceri Breeze Getty Images
FOTO: Ceri Breeze Getty Images
N. P.
 12. 1. 2026 | 12:33
3:33
A+A-

Posnetek, ki prikazuje starše v udobni prvi razred in njihove odrasle otroke v ekonomskem delu letala, je postal spletna uspešnica in sprožil burno razpravo. Izsek s TikToka je 18. decembra objavila 21-letna Lee Millstone, ogledalo pa si ga je več kot 1,4 milijona ljudi, poroča Newsweek. V videu z družinskega dopusta je ob napisu: »No, upam, da bosta moja starša uživala na svojem 10-urnem letu. Jaz bom zadaj, poleg stranišča,« videti, kako mama iz sedeža v prvem razredu eni od hčera poda zvito odejo. Millstone je za omenjeni medij pojasnila, da so leteli z družbo United Airlines iz Houstona v Buenos Aires, na potovanju pa je bila cela družina – skupaj osem ljudi.

»Moja starša sta plačala celotno potovanje, vključno z leti, hoteli in obroki,« je povedala. »Vsi smo starejši od 18 let – odrasli otroci. Vemo, da sedita v prvem razredu, včasih se jima pridružimo, včasih ne – odvisno od cene. Veliko potujemo, zato nas to sploh ne moti.« Dodala je, da je bila razporeditev sedežev predvsem praktična: »Ker nas je bilo osem, smo bili po letalu razporejeni po dva in dva skupaj.« Čeprav video deluje kot pritožba, Millstone poudarja, da je šlo za šalo in da je staršem hvaležna. »Nikoli mi ni pomembno, kje sedim jaz ali kje sedita moja starša. Video sem naredila za šalo. Zelo sem srečna, da lahko s svojo družino potujem po svetu in da si moja starša lahko privoščita, da to plačata tudi nam. Tega ne jemljem za samoumevno in vem, da imam izjemno srečo, hvaležna sem.«

Komentatorji razdeljeni

Povedala je še, da se je vsa družina nasmejala odzivom, ki jih je bil deležen posnetek. »Z družino smo si zelo blizu in smejimo se komentarjem, ker je veliko ljudi res razjezilo, kako potujemo,« je dejala. »Potujemo precej pogosto in vajeni smo vseh vrst potovanj. Sedeli smo že zadaj v letalu, v prvem razredu, potovali z avtom in z ladjo – vse smo že prestali. Enostavno radi skupaj raziskujemo svet, in za nas, otroke, ki imamo srečo, da gremo z njima, sploh ni pomembno, kako pridemo na cilj.« Tudi komentarji na TikToku so bili razdeljeni. Mnogi so starše podprli: »Popolnoma se strinjam, če so otroci odrasli! Če želijo prvi razred, naj nadgradnjo plačajo sami,« je zapisala ena uporabnica. Drugi je dodal: »Povsem v redu. Ljudje so smešni. Večina komentatorjev si tako ali tako ne more privoščiti poslovnega razreda, zato so samo ljubosumni.« Nekdo je pristavil še: »Haha, moji starši delajo isto. Jaz sem samo vesel, da imam brezplačen let.«

A niso bili vsi na isti strani. »Nepriljubljeno mnenje, ampak če sem jaz v poslovnem ali prvem razredu, so tudi moji otroci. Nekako se mi zdi čudno razdvajati družino,« je zapisal eden. Drugi pa je dodal: »Še slabše je, če se potem norčujejo, ko hodijo mimo. To je po mojem res čudno.«

Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
