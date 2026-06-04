Ste kdaj sanjali ta čudni kraj? Tisoči pravijo, da so ga videli v spanju (VIDEO)

Ste že kdaj sanjali, da hodite po ogromnem, skoraj praznem nakupovalnem središču, ki se nikoli ne konča? Po hodnikih, ki vodijo drug v drugega, mimo zaprtih trgovin, dolgih tekočih stopnic in prostorov, ki so hkrati znani in nenavadno tuji? Na TikToku ima ta sanjski kraj ime: »Mall World« (Svet nakupovalnih centrov, op. p.). Gre za pojav, o katerem v zadnjem času govori vse več uporabnikov spleta. Ljudje opisujejo sanje o velikanskih nakupovalnih središčih, ki so pogosto prazna, zapuščena ali nenavadno tiha. Nekateri pravijo, da se v njih vedno znova znajdejo na podobnih krajih: pri veliki restavraciji s hitro prehrano, na neskončnih stopnicah, dolgih hodnikih, ki se raztezajo proti pisarnam, stanovanjskim blokom, hotelom, letališčem ali celo bolnišnicam. Ni nujno, da vsi sanjajo popolnoma enak prostor. A podobnosti je dovolj, da je »Mall World« postal svetovni fenomen. Ima svoj kotiček na Redditu, številne videoposnetke na TikToku in celo uporabnike, ki poskušajo narisati zemljevide tega nenavadnega sanjskega sveta.

»Mall World« ni navaden nakupovalni center. V opisih sanj se pojavlja kot labirint, v katerem se prostori spreminjajo, prehodi vodijo drugam, kot bi pričakovali, občutek pa je pogosto nelagoden. Ni nujno, da gre za nočno moro, a skoraj vedno je prisoten čuden občutek praznine, zmede in nostalgije. Ta pojav se zato pogosto povezuje s tako imenovanimi liminalnimi prostori. To so kraji, ki delujejo kot prehod: hodniki, prazni hoteli, zapuščena nakupovalna središča, bazeni, letališča, parkirne hiše ali otroška igrišča po zaprtju. Na fotografijah so lahko povsem običajni, a vseeno v človeku vzbudijo občutek, da nekaj ni čisto prav. Podobno deluje tudi internetni fenomen »Backrooms«, ki prikazuje neskončne, prazne, umetno osvetljene prostore.

Ko tak prostor v sanjah ostane prazen, dobi povsem drugačen pomen. Simbolična fotografija. FOTO: Unsplash

Narisala zemljevid svojih sanj

Ena od uporabnic, ki je s svojo izkušnjo pritegnila veliko pozornosti, je Jessica Tilton, 32-letna umetnica in ustvarjalka vsebin iz Teksasa. Povedala je, da že leta sanja o velikem kompleksu, ki vključuje nakupovalno središče, bolnišnico, šolo, letališče, zabaviščni park, sejem, gore, parkirno hišo, podzemno tržnico, gledališče in ocean v ozadju. Prostori se v njenih sanjah spreminjajo, nekateri deli so videti zapuščeni, a vse skupaj ji je kljub temu nenavadno domače. Ne gre za lucidno sanjanje, saj sanj ne more popolnoma nadzorovati, vendar se njihovega prostora dobro spominja. Zato se je odločila, da ga nariše in zemljevid objavi na TikToku.

»Ko sem prvič delila risbo, je bila to nepopolna skica, ki sem jo objavila precej spontano,« je povedala. Pričakovala je, da bo morda nekaj ljudi zapisalo, da se jim zdi zanimiva. Nato pa se je zgodilo nekaj drugega. Ogromno uporabnikov ji je začelo pisati, da so bili v sanjah na podobnem kraju. »Mislila sem si, da bo morda nekaj ljudi reklo: to je kul, ali pa: tudi jaz sem bil tam. Rada delim svojo umetnost. Nisem veliko razmišljala o tem. Potem pa je video 'eksplodiral' in toliko ljudi mi je začelo pisati, da je to za nekaj dni precej prevzelo moje življenje,« je povedala.

Zakaj toliko ljudi sanja podobne sanje?

Splet je hitro ponudil svoje razlage. Nekateri so v »Mall Worldu« videli dokaz ideje Carla Junga o kolektivnem nezavednem, po kateri naj bi ljudje delili globoko plast uma z univerzalnimi podobami in vzorci. Drugi so se zatekli k bolj nenavadnim teorijam, od sklicevanja na stare šolske programe za nadarjene otroke do teorij o tajnih poskusih nadzora uma. A za takšne razlage ni znanstvenih dokazov. Dylan Selterman, strokovnjak za sanje in profesor na oddelku za psihološke in možganske vede na Univerzi Johns Hopkins, opozarja, da podobnost sanj še ne pomeni, da ljudje dostopajo do istega skrivnega prostora. »Če ljudje poročajo o zelo podobnih fizičnih značilnostih nakupovalnega središča v sanjah, nimamo dokazov za kolektivno nezavedno ali za neko obliko telepatije, ki bi to pojasnila,« je dejal. Po njegovih besedah gre lahko za naključje, lahko pa tudi za obliko družbenega širjenja: nekdo opiše sanje o nakupovalnem središču, drugi o tem berejo ali gledajo videoposnetke, nato pa se motiv prikrade še v njihove sanje. To ni tako nenavadno, kot se morda zdi. Ljudje pogosto sanjamo podobne stvari. Mnogi denimo sanjajo, da jim izpadajo zobje, da zamujajo, da so spet v šoli ali da se znajdejo na kraju, ki bi ga morali poznati, pa je v sanjah povsem spremenjen.

Nakupovalna središča so poleg tega del izkušenj številnih ljudi. Kot otroci smo po njih hodili s starši, se izgubljali med trgovinami, opazovali tekoče stopnice, bleščeče izložbe, močno svetlobo in množice ljudi. Ko tak prostor v sanjah ostane prazen, dobi povsem drugačen pomen. Kar je bilo nekoč živahno, postane tiho. Kar je bilo namenjeno množici, nenadoma deluje kot zapuščen oder.

Liminalni prostori so kraji, ki delujejo kot prehod med enim stanjem in drugim. Niso namenjeni temu, da bi se v njih dolgo zadrževali, ampak da skoznje samo gremo. Tipični primeri so hodniki, stopnišča, prazna letališča, parkirne hiše, hotelski hodniki, čakalnice, šolski prostori po pouku, bazeni po zaprtju ali zapuščena nakupovalna središča. Poseben občutek ustvarijo takrat, ko so prazni, tihi ali nenavadno osvetljeni. Ker jih običajno povezujemo z gnečo, hrupom in gibanjem, nas njihova praznina vznemiri. Prostor je znan, a hkrati čuden. Kot da bi moral biti tam še nekdo, pa ga ni.

Prazni templji potrošništva

Nakupovalna središča so sama po sebi nenavadni prostori. Zgrajena so tako, da nas vodijo od ene izložbe do druge, nas zadržujejo, vabijo in prepričujejo, naj nekaj kupimo. Svetloba je močna, površine gladke, v ozadju igra glasba, vsak kotiček pa ima svoj namen. Ko so polna ljudi, se zdijo običajna. Ko se izpraznijo, pa njihova nenaravnost postane zelo jasna. Dolgi hodniki, zaprte trgovine in prazne restavracije lahko v človeku vzbudijo nelagodje. Prav zato so zapuščena nakupovalna središča že leta priljubljen motiv na spletu. V njih je nekaj prepoznavnega, a hkrati hladnega in tujega.

Ni izključeno, da na sanje vpliva tudi to, kar gledamo na spletu. Če človek več ur preživi med posnetki liminalnih prostorov, praznih hodnikov in neskončnih umetnih pokrajin, se lahko ti prizori preselijo v njegovo podzavest. Morda pa »Mall World« govori še o nečem bolj vsakdanjem. O svetu, v katerem veliko časa porabimo za kupovanje, brskanje, primerjanje, naročanje in gledanje izložb, tudi ko fizično nismo v trgovini. Internet je postal svojevrstno neskončno nakupovalno središče.

Simbolična fotografija. FOTO: Unsplash

Jessica Tilton pravi, da uživa v skupnosti, ki se je oblikovala okoli njenih videoposnetkov, razlage pa prepušča drugim. Ob tem opozarja, da ni treba zdrsniti v pretiravanje. »Mislim, da živimo v duhovnem svetu in da je veliko stvari, ki jih ne razumemo in jih morda niti ne bi smeli razumeti,« je dejala. »Pomembno je, da zaradi tega ne zapademo v množično psihozo.« »Mall World« tako ostaja nekaj med sanjami, spletno domišljijo in skupnim občutkom generacije, ki je odraščala med nakupovalnimi centri, danes pa svoje spomine predeluje na TikToku. In če se nocoj znajdete v praznem nakupovalnem središču, ki se nikoli ne konča, si sanje zjutraj zapišite. Splet še vedno poskuša ugotoviti, kam vodijo vsi ti hodniki.