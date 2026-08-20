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Ste videli prepir tega poletja: »To je moj otok, j*** te bog!« (VIDEO)

Opozorilo zaradi nevarnega glisiranja preblizu obale je na Hrvaškem preraslo v buren prepir, v katerem so padale histerične žaljivke. Kdo lahko kje glisira in kdo ne sme?
Otok je naš! FOTO: zajem zaslona, omrežje Tiktok
Otok je naš! FOTO: zajem zaslona, omrežje Tiktok
G. P.
 20. 8. 2026 | 08:19
 20. 8. 2026 | 08:19
2:54
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V okolici enega od kornatskih otokov se je odvil nenavaden prepir, ki je skorajda čez noč prerastel v enega izmed trenutno najbolj smešnih videov na hrvaškem spletu. Na posnetku vidimo čoln, kako hitro pluje oziroma glisira nekoliko preblizu obale, na kar krmarja moški s plaže tudi opozori. A ne ostane pri tem.

»Preblizu obale plujete,« posadko dokaj mirno opozori moški z drugega čolna, saj je takšna vožnja nevarna, ter da se morajo od obale oddaljiti. A opozorilo ni bilo ravno dobro sprejeto. Kljub povsem normalnemu tonu opozorilo popolnoma razburi žensko na čolnu, ki se histerično odzove: »Ovo je naše, j* te bog. Ovo ti je moj otok!«. Oziroma v prevodu, da je otok njen, slednje pa pospremi še z nekaj sočnimi kletvicami. Razmere so se še dodatno zaostrile, ko je ženska na gliserju opazila, da moški dogajanje snema.

»Dođi ovamo, majmune!«

Po navedbah Dnevnika.hr je ženska več kot enkrat ponovila, da je »otok njihov«, kar je celotnemu incidentu dalo še posebej bizarno smešen pridih. Slednje pa niti približno ne drži, otok ni v zasebni lasti. In četudi je kdo lastnik zemljišča tik ob morju, to drugim ne prepoveduje dostopa do obale. Hrvaški portal ob tem opozarja, da ima po zakonu o pomorskem dobru in morskih pristaniščih vsak državljan in turist pravico do prostega dostopa do morja. Tudi če je nekdo lastnik parcele ali dela otoka, ne more imeti v lasti plaže oziroma obale same.  Medtem ko pa je plutje z visoko hitrostjo oziroma glisiranje tako blizu obali resnično prepovedano.

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Hrvaški pravilnik o varnosti pomorske plovbe namreč določa, da lahko motorna plovila na vodni pogon uporabljajo hidrodinamični vzgon oziroma glisirajo le na razdalji več kot 300 metrov od obale, in še to le na območjih, kjer glisiranje ni izrecno prepovedano. Policija zaradi kršitev tega pravila v času turistične sezone pogosto ukrepa ter tudi deli zajetne kazni. Pravilo je namenjeno predvsem varnosti kopalcev, drugih udeležencev v pomorskem prometu in ljudi na plovilih.

Ni znano, ali je posredovala policija

Za zdaj ni znano, ali je bila zaradi prepira na posnetku obveščena tudi policija oziroma katera druga pristojna služba. Hrvaški medij navaja, da dodatne podrobnosti o avtorju posnetka in samem dogodku niso znane. Se bo pa zagotovo zapisal v zgodovino socialnih omrežij kot eden izmed najbolj bizarno smešnih videoposnetkov tega poletja.

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