Stehtal je polovico hlebca in povzročil škandal, ena pritožba sprožila nepričakovan zaplet (VIDEO)

Lastnik pekarne Matthias Breitner iz Pfaffenhofna na Ilmu v Nemčiji kruh prodaja že desetletja, težava pa je nastala, ko se je nanj po elektronski pošti obrnil kupec. V sporočilu je trdil, da je doma stehtal polovico hlebca in ugotovil, da je deset gramov lažji od predpisane polovice teže celotnega hlebca. »Enkrat dobiš, drugič izgubiš. Naslednjič bo zagotovo deset gramov več,« mu je odgovoril Breitner.

Kupec se je nato obrnil na pristojne službe. Lokalni urad za meroslovje je Breitnerja obvestil, da odslej ne sme več prodajati polovice hlebca, če je pred tem ne stehta pred kupcem. Ta pravila temeljijo na nemški uredbi o pakiranju, ki uveljavlja evropske in nacionalne predpise. Breitner je pojasnil, da ne želi prodajati vnaprej zapakiranih polovic, kar pomeni, da mora kose, ki jih nareže po želji kupca, stehtati na kraju samem. Zaradi tega je moral v vseh svojih pekarnah namestiti nove tehtnice, skupni strošek pa je znašal okoli 15.000 evrov. Dodal je, da so nekatere druge pekarne zaradi tega primera povsem prenehale prodajati polovice hlebcev, saj se bojijo podobnih pritožb in inšpekcijskih nadzorov.

16.000 tožb v osmih mesecih

Primer bavarske pekarne se je zgodil v času, ko nemška sodišča beležijo nagel porast števila sodnih postopkov. Nekateri uradniki menijo, da bi lahko bil eden od razlogov tudi umetna inteligenca, ki državljanom olajšuje pripravo obsežnih pravnih vlog. Po poročanju Tagesschaua in Süddeutsche Zeitunga je delovno sodišče v Berlinu do avgusta prejelo več kot 16.000 tožb.

To je številka, ki jo to sodišče sicer beleži v celotnem letu. Pristojni organi navajajo, da je eden od možnih razlogov za ta porast vse pogostejša uporaba orodij umetne inteligence, kot sta ChatGPT in Gemini. Ta orodja uporabnikom omogočajo, da hitro pripravijo dolge in zapletene pravne dokumente, poroča Slobodna Dalmacija.