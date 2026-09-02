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UDAR STRELE

Strela ga je zadela, ko je šel k zobozdravniku: preživel je in nato kupil še srečko (VIDEO)

24-letnik je med potjo do avtomobila nenadoma padel na tla.
Preživel je udar strele. FOTO: X, zaslonski posnetek
Preživel je udar strele. FOTO: X, zaslonski posnetek
A. G.
 2. 9. 2026 | 17:24
 2. 9. 2026 | 17:25
3:38
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Thomas Fahmy z newyorškega Staten Islanda je prejšnji teden doživel nekaj, česar ne bo nikoli pozabil. Ko je iz svojega doma odhajal k zobozdravniku, ga je zadela strela. Preživel je, zdravniki pa pri njem niso ugotovili večjih poškodb ali vidnih opeklin, poročajo ameriški mediji. 24-letni Fahmy, ki dela v okrožni pisarni ameriške kongresnice Nicole Malliotakis na Staten Islandu, je v četrtek, 27. avgusta, okoli 16.30 odšel od doma. Rahlo je deževalo, vendar ga vreme ni posebej skrbelo. V podobnih razmerah je že hodil in ni pričakoval, da se bo nekaj trenutkov pozneje znašel sredi nevarnega udara.

Fahmy je bil od svojega avtomobila oddaljen približno pet do osem metrov, ko ga je zadela strela. Dramatični trenutek je posnela kamera pri vhodu v bližnjo hišo. Na posnetku je videti, kako moškega nenadoma vrže na tla, okoli njega pa se pojavijo bliski. Po udaru je ostal pri zavesti. Kljub hudim bolečinam se je uspel pobrati in priti do bližnje hiše, kjer je začel klicati na pomoč. Soseda Stephanie Homan ga je slišala in poklicala reševalno vozilo.

Fahmy je pozneje opisal, da je po telesu občutil izjemno močan pekoč občutek, mravljinčenje, odrevenelost in hudo bolečino, predvsem v obeh stopalih. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico Northwell Staten Island University Hospital, kjer je ostal čez noč. Zdravniki so ga temeljito pregledali, vendar niso ugotovili večjih poškodb ali vidnih opeklin. Naslednji dan so ga odpustili.

Po udaru šel v cerkev in se zahvalil Bogu

Fahmy, ki se opisuje kot veren človek, pravi, da je dogodek povsem spremenil njegov pogled na življenje. Naslednjo nedeljo je odšel v cerkev, da bi se zahvalil Bogu, ker je preživel. »To je zelo intenziven pekoč občutek. Mravljinčenje, odrevenelost, bolečina, huda bolečina, v obeh stopalih,« je opisal svoje doživetje.

Po tako nenavadnem preživetju je Fahmy očitno sklenil preizkusiti svojo srečo še na drugačen način. V soboto je kupil srečko za loterijo Mega Millions. Ali bo imel srečo tudi pri loteriji, še ni znano. Toda preživeti neposreden udar strele je bil zanj zagotovo že neke vrste dobitek.

V Sloveniji se je letošnja zgodba končala tragično

Da udar strele nikakor ni nedolžen vremenski pojav, je letos pokazala tudi tragedija v Sloveniji. Poročali smo, da je v Mali Pirešici na območju Petrovč je 21. avgusta strela med hudim neurjem udarila v dva 46-letna moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. Eden od njiju je zaradi posledic udara kljub hitri pomoči umrl na kraju, drugega pa so odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer so ugotovili, da je bil lažje poškodovan. 

Tudi v ZDA letošnje poletje opozarja na nevarnost strel. Na Floridi so v manj kot tednu dni v treh ločenih dogodkih umrle tri osebe. Nazadnje je strela med vožnjo z vodnim skuterjem zadela moškega iz Utaha, pred tem pa sta umrli mati in njena mlada hči, ko sta poskušali iz avtomobila priti do doma sorodnika.

Fahmy je imel tokrat precej več sreče. Strela ga je zadela, a je preživel. In kot kaže, je po vsem skupaj dobil še en razlog, da življenje jemlje nekoliko drugače.

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