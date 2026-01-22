Študentka zaživela z dvojčkoma: »Oba me ljubita in jaz ljubim njiju«

V ljubezni je menda tako kot v vojni vse dovoljeno, in kako človek ne bi imel rad dveh oseb, ki sta povsem enaki? Nong Fah iz Nakhon Phanoma na Tajskem se vsekakor ni mogla odreči nobenemu od dvojčkov, zato se je odločila, da bo hodila kar z obema. Sing in Suea sta se kot dobra brata odločila, da je deliti pravzaprav lepo, in privolila v nenavadno zvezo s 24-letno študentko. Trojica se je spoznala v restavraciji, kjer je Nong delala kot natakarica, da bi si plačala študij na univerzi.

Sing vozi traktor, Suea pa upravlja kombajn na riževih poljih.

Dvojčkoma je med enim od obiskov na predlog prijatelja pustila telefonsko številko, kar se je izkazalo za ključno. Po nekaj tednih sta Sing in Suea spet prišla v restavracijo. Začela je klepetati z enim in drugim ter sčasoma do obeh razvila ljubezenska čustva. »Brata se nikoli nista prepirala ali bila ljubosumna, ker me oba ljubita in jaz ljubim njiju,« je razložila. Trojica se je odločila, da bo tudi zaživela skupaj, vsi trije v tej neobičajni zvezi pa so menda srečni.

Nong je še poudarila, da je skromni izvor dvojčkov nikoli ni motil. Sing dela kot voznik traktorja, medtem ko Suea upravlja kombajn na riževih poljih. Ona jima pomaga pri finančnem upravljanju. Zvezo so zaljubljenci razkrili na TikToku in prejeli navdušene komentarje, celo oglaševalci se zanimajo za objave na njihovem profilu. Domači, ki so bili sprva zadržani, so se sprijaznili.