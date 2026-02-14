Supermama Vesna ima devet otrok in super postavo

Kup otrok, vstajanje ob pol šestih zjutraj, skoraj nič časa zase – vse to je vsakdanjik tudi marsikatere slovenske mame. Toda 45-letna Italijanka srbskih korenin si upa stopiti pred kamere in pokazati, da je mogoče – kljub devetim otrokom – dobro skrbeti tudi zase. Vesna Milićević pravi, da čudežev ni. Le disciplina, organizacija in sreča. S 45-letnim možem Slobodanom sta skupaj že 23 let. V zakonu se jima je rodilo osem sinov in ena hčerka. Najstarejši Luka je prišel na svet leta 2005. Sledili so Aleksa, Nikola, Dušan, Petar, Pavel. Najmlajša, Mila, je na svet prišla leta 2023 in naj bi bila, če usoda ne bo hotela drugače, zadnja članica družine. Čeprav ima doma pravo malo vojsko, je Vesna na TikToku postala prava senzacija. Na profilu Supermom (Supermama) ji sledi na tisoče ljudi, ki jo sprašujejo, kako zmore.

Njen dan se začne ob 5.30

»Ko je ženska srečna in zadovoljna, se to pozna tudi na zunanjosti,« odgovarja svojim sledilcem. K vsesplošnemu dobremu počutju prispevajo tudi domača kuha, izogibanje hitri hrani, sveže sadje in zelenjava, ki sta vsak dan na mizi. Za hrano družina odšteje 100 evrov na dan. Ker se mož iz službe vrača šele okoli 18.30, večina skrbi za otroke in gospodinjstvo pade nanjo. Njen dan se začne ob 5.30.

Pravi, da je ženska lepa, ko je srečna. FOTOGRAFIJI: Profimedia

»Moja jutra niso težka, ampak polna ljubezni. Ko dan začneš z otroškimi nasmehi, si lahko le hvaležen,« pravi. Trikrat na teden telovadi, vsak dan z otroki vsaj uro preživi na svežem zraku. »Če se dobro organiziraš, priprava obrokov ne vzame veliko časa,« svetuje drugim ženskam. Mož Slobodan njihovo družinsko filozofijo povzame preprosto: »Smo zelo povezani in enotni.« Otroci se po njegovih besedah v veliki družini naučijo potrpežljivosti, deljenja in razumevanja. »Nič, kar zadeva družino in otroke, za nas ni problem,« zatrjuje Vesna. Družina prihaja iz Medveđe na jugu Srbije, že več kot 20 let pa živi v Italiji.