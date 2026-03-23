Svet je obnemel, petletnica rodila zdravega dečka

Imela je le pet let, ko je rodila sina, njen primer je šokiral zdravnike, največjo skrivnost pa bo odnesla v grob. Več kot 87 let zgodba o Lini Medini ostaja ena največjih skrivnosti sveta. Njen primer je zmedel zdravnike in šokiral svet, pojavljal se je na naslovnicah ravno v času, ko so bila poročila o drugi svetovni vojni na vrhuncu. Medtem ko so bombe padale po Evropi, so mednarodni časopisi objavljali fotografije petletnega dekleta iz Peruja, ki je rodilo, kar je povzročilo začudenje in fascinacijo po celem svetu.

Leta 1939 so v oddaljeni perujski vasi vaščani začeli verjeti, da je petletna Lina nekakšna Devica Marija. Njena družina, ki je živela v skrajni revščini, se je najprej obrnila na zdravilce in šamane, saj so verjeli, da je »otekel trebuh« znak, da nosi demona. Ko lokalna zdravljenja niso pomagala, jo je oče odpeljal v bolnišnico, kjer so zdravniki sprva posumili na tumor. Kmalu pa so odkrili, da je Lina v resnici v sedmem mesecu nosečnosti. Stara komaj pet let, sedem mesecev in 21 dni, je Lina 14. maja 1939 postala mati. Kirurgi so opravili carski rez in na svet je prišel zdrav deček, težak skoraj 2,7 kilograma, ki so ga poimenovali Gerardo v čast zdravniku, ki je opravil porod.

Gerardo je odraščal v prepričanju, da je Lina njegova sestra, resnico pa je izvedel šele, ko je dopolnil deset let. Zdravniški pregledi so pokazali, da je Lina vstopila v prezgodnjo puberteto, hkrati pa je bila priznana kot najmlajša potrjena mati v zgodovini. V življenju Lina ni pristajala na intervjuje niti leta 2002, ko je Reuters zaprosil za pogovor z njo. Med preiskavo nosečnosti je policija odprla primer spolnega nasilja, saj so verjeli, da je bila žrtev posilstva. Njen oče je bil aretiran in zadržan nekaj dni, vendar je bil izpuščen zaradi pomanjkanja dokazov. Kasneje so sumili strica, enega brata in tudi na vrtnarja, ki je izginil, potem ko je nosečnost postala znana.

Delala je v kliniki kot tajnica

Čeprav so se pojavila poročila, da je bila morda napadena med vaško prireditvijo, je bil primer na koncu zaprt. Lina nikoli ni razkrila, kdo je oče njenega otroka niti okoliščin, v katerih je zanosila. Lina je imela izjemno prezgodnjo puberteto – zdravniki so zapisali, da se je njena prva menstruacija začela, ko je bila stara osem mesecev. Do svojega petega rojstnega dne je imela razvite prsi in popolnoma funkcionalen reproduktivni sistem. Odločitev za carski rez je bila sprejeta zaradi tveganja, ki ga je predstavljala otroška medenica.

Dolgoletni sumi, da je bil primer ponarejen, so bili ovrženi z dokumentacijo, ki vključuje rentgenske posnetke okostja ploda, medicinske zapise, fotografije in kasnejše strokovne ocene. Lina se je menda kasneje preselila v Limo, kjer je delala kot tajnica v isti kliniki, v kateri je rodila. Kasneje se je poročila in leta 1972, pri 38 letih, rodila drugega sina. Z možem je nekaj let živela v Mehiki, nato pa sta se vrnila v Peru, ker je bil njun dom v 80. letih porušen, da bi naredili prostor za novo avtocesto. V Peruju sta se naselila v revni četrti Lime, znani kot »Mali Chicago«. Do 2000-ih je Lina živela z možem v skromnih razmerah v istem okrožju. Verjame se, da je njen drugi sin ostal v Mehiki. Kljub prizadevanjem mediji nikoli niso vzpostavili stika z Lino, ona pa še vedno varuje svojo skrivnost. Njena zgodba ostaja nepojasnjena in verjetno nikoli ne bo povsem razjasnjena, poroča Telegraf.rs.