Ta igračka desetkrat presega ceno pravega avtomobila

Veste, kaj bi kupili, če bi imeli ta hip v denarnici dobrih 25.000 evrov viška? Kupec, ki je sodeloval na dražbi avkcijske hiše Vectis Auctions v Stockton-on-Tees na severu Anglije, ima odgovor – zbirateljski avtomobilček. In ni edini, saj so se kupci do zadnjega divje borili za igračo. Avtomobilček iz serije Matchbox je tako dosegel osupljivo in popolnoma nepričakovano ceno 22.000 funtov (25.280 evrov). Dražbena hiša si mane roke, saj je pričakovala od 3000 do 4000 funtov (od 3450 do 4600 evrov). In kaj je na avtomobilčku tako zelo posebnega, da so ljubitelji zanj pripravljeni plačati tako veliko vsoto? Njegova posebnost je barva, značilna bledo rumena, ki so jo uporabljali le pri prvih modelih avtomobila. Kmalu po začetku proizvodnje so jo zamenjali z bolj standardno kovinsko zeleno in se k bledo rumeni niso več vrnili. V nasprotju s poznejšimi modeli ima avtomobilček tudi okna brez brisalcev, nima pa vzvratnega ogledala.

Pri Vectis Auctions so prepričani, da je cena, ki so jo dosegli, celo svetovni rekord v kategoriji avtomobilčkov, vendar uradnega potrdila o tem za zdaj ni. Zanimiv je podatek, da je cena pravega avtomobila mercury cougar, ki ga posnema igrača, v letu 1968 znašala okoli 2200 funtov (2528 evrov). To pomeni, da je zbirateljska igrača dosegla približno 10-kratno ceno pravega avtomobila iz tistega časa.

Avtomobilčki so se prvič pojavili leta 1953. FOTO: Cc Composite Editor

Avtomobilčki Matchbox obstajajo od leta 1953, zasnovalo jih je britansko podjetje Lesney Products. Med otroki so poželi navdušenje zaradi velike podobnosti s pravimi avtomobili. Ime Matchbox, ki pomeni vžigalično škatlico, je nastalo zaradi velikosti avtomobilčkov. Danes je lastnik blagovne znamke podjetje Mattel, ki je Matchbox prevzelo leta 1997. Matchbox je eno najbolj legendarnih imen med zbirateljskimi predmeti. Medtem ko se večina starodobnih avtomobilčkov Matchbox prodaja za nekaj evrov, redki in iskani modeli dosegajo tudi več tisoč evrov.

Večina modelov je vrednih nekaj evrov. FOTO: Apion/Getty Images